Şehriye Çorbası Tarifi: Şehriye Çorbası Nasıl Yapılır?

Hasta çorbalarının başında gelen şehriye çorbası, hem bir şifa kaynağı hem de hafif bir çorba olduğu için en çok tercih edilenlerden biridir. Şimdi, şehriye çorbası nasıl yapılır sorusunun detaylarına geçelim.

2 litre suyunuzu kaynatın.

Suyunuz kaynarken domateslerin kabuklarını soyun ve çok ufak doğrayın.

Tencerenize sıvı yağı alıp ısıtın. Isınan yağınızın üzerine domateslerinizi ekleyip 2-3 dakika yağda kavurun.

Kavrulan domateslerinizin üzerine salçanızı da ekleyip kavurmaya devam edin.

Domatesler kedini salıp iyice kavrulunca sıcak suyunuzu yavaş yavaş ekleyiniz. Burada dikkat etmeniz nokta sıcak suyunuzu eklerken karıştırmaya devam etmelisiniz ki salçanız topaklanmasın.

Suyun tamamını ekledikten sonra tuz ve istediğiniz baharatları ekleyin ve kaynamaya bırakın.

Suyunuz kaynayınca tel şehriyeyi size verdiğimiz ölçüde ekleyin ve yumuşayana kadar pişirin.

Şehriyeleriniz yumuşayınca ve çorbanız kıvam alınca ince ince kıydığınız maydanozları çorbanıza ilave edin ve iki taşım kaynatıp ocağın altını kapatın.

Limon sıkarak ya da yanında limon ile servis edebilirsiniz.