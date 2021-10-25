Şehriye Çorbası Tarifi: Şehriye Çorbası Nasıl Yapılır?

Alışılmış bir lezzet, şehriye çorbası tarifi ile karşınızdayız. Hem az malzemeli olması, hem çok kolay yapılması hem de bilindik bir lezzet olması ile her zaman ilk akla gelen çorbalardandır. Akşam yemeği kurtarıcısı, hatta sunumu ile misafir de ağırlayacak bir yemektir şehriye çorbası. Bazen evde hasta yatarken bile aklımıza gelen çorbalardan ve klasik bir lezzettir. . Bizim bu yazımızda size vereceğimiz şehriye çorbası malzemeleri içinde hayvansal herhangi bir ürün barındırmıyor. Dolayısıyla veganlar da afiyetle tüketebilirler. Her yemekte olduğu gibi bu yemeğimizde de bulunan püf noktalara geçelim. Evet, hazırsanız şehriye çorbası yapılışı ve detayları.

Giriş Tarihi: 25.10.2021 10:37 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 10:37
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika

MALZEMELER

  • 1,5 çay bardağı tel şehriye
  • 2 litre sıcak su
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 adet domates
  • Yarım demet maydanoz
  • 5 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Tuz, karabiber

AŞÇININ NOTU

Şehriye çorbası nasıl yapılır sorusunun detayların geçmeden önce, şehriye çorbası tarifinde verdiğimiz tel şehriyeyi isteğe bağlı olarak arpa şehriye ile de değiştirebilirsiniz. Eğer arpa şehriye kullanacak olursanız aynı ölçüde kullanabilirsiniz.

YAPILIŞI

Hasta çorbalarının başında gelen şehriye çorbası, hem bir şifa kaynağı hem de hafif bir çorba olduğu için en çok tercih edilenlerden biridir. Şimdi, şehriye çorbası nasıl yapılır sorusunun detaylarına geçelim.

  • 2 litre suyunuzu kaynatın.
  • Suyunuz kaynarken domateslerin kabuklarını soyun ve çok ufak doğrayın.
  • Tencerenize sıvı yağı alıp ısıtın. Isınan yağınızın üzerine domateslerinizi ekleyip 2-3 dakika yağda kavurun.
  • Kavrulan domateslerinizin üzerine salçanızı da ekleyip kavurmaya devam edin.
  • Domatesler kedini salıp iyice kavrulunca sıcak suyunuzu yavaş yavaş ekleyiniz. Burada dikkat etmeniz nokta sıcak suyunuzu eklerken karıştırmaya devam etmelisiniz ki salçanız topaklanmasın.
  • Suyun tamamını ekledikten sonra tuz ve istediğiniz baharatları ekleyin ve kaynamaya bırakın.
  • Suyunuz kaynayınca tel şehriyeyi size verdiğimiz ölçüde ekleyin ve yumuşayana kadar pişirin.
  • Şehriyeleriniz yumuşayınca ve çorbanız kıvam alınca ince ince kıydığınız maydanozları çorbanıza ilave edin ve iki taşım kaynatıp ocağın altını kapatın.
  • Limon sıkarak ya da yanında limon ile servis edebilirsiniz.

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