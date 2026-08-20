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Sıcak yaz günlerinin kurtarıcısı! Ayran aşı çorbası tarifi

Sıcak yaz günlerinde hem hafif hem de ferahlatıcı bir tarif arıyorsanız, ayran aşı çorbası tam size göre! Yoğurdun ferah lezzetini buğday ve nohudun doyuruculuğuyla buluşturan bu geleneksel çorba, özellikle soğuk servis edildiğinde sofraların vazgeçilmezi oluyor. Üstelik hazırlanması da oldukça kolay!

Giriş Tarihi: 20.08.2026 09:36

YAPILIŞI

MALZEMELER

1 su bardağı aşurelik buğday

1 su bardağı haşlanmış nohut

2 su bardağı süzme yoğurt (veya 3 su bardağı normal yoğurt)

1 su bardağı soğuk su (kıvamına göre artırılabilir)

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için (isteğe bağlı):

2 yemek kaşığı kuru nane

1 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Buğdayı bir gece önceden suda bekletin.

Ertesi gün yumuşayıncaya kadar haşlayın ve tamamen soğutun.

Haşlanmış nohudu da soğumuş buğdaya ekleyin.

Yoğurdu pürüzsüz olana kadar çırpın. Gerekirse azar azar su ekleyerek ayran kıvamına getirin.

Yoğurdu buğday ve nohutla karıştırın, tuzunu ilave edin.

Çorbayı buzdolabında en az 1 saat dinlendirerek soğuk servis edin.

Servis önerisi

Üzerine kuru nane serpebilir veya tereyağında hafifçe kızdırılmış naneyi gezdirebilirsiniz.

İnce kıyılmış dereotu veya taze nane de çok yakışır.

Kıvamı koyu gelirse biraz daha soğuk su ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun!

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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