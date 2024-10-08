Sofraları şenlendirecek lezzet: Brokoli çorbası tarifi

Sağlığa faydaları saymakla bitmeyen brokoli çorbası tarifi ile karşınızdayız. İçerisinde krema olmadan hazırlayabileceğiniz oldukça pratik olan bu tarifin ölçüleri 4 kişilik olacak şekilde yazılmıştır. Brokoli çorbası aynı zamanda diyet listelerinin de gözdesidir. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 08.10.2024 08:58 Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 08:58

YAPILIŞI

Malzemeler:
500 gram brokoli
Yedi su bardağı su
Bir yemek kaşığı zeytinyağı
Bir yemek kaşığı tereyağı
Bir yemek kaşığı un
1,5 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
Yapılışı:
İlk olarak küçük parçalar halinde ayırmış olduğunuz brokolileri haşlayın.
Sonrasında haşlanan brokolilerin suyunu bir kenara ayırın.
Derin bir tencerenin içinde zeytinyağı ve tereyağını eritin. Unu da üzerine ekleyerek kokusu çıkıp renk alana kadar kavurun.
Un kavrulduktan sonra brokoliyi haşlayın ve suyu azar azar olacak şekilde ekleyin. (Bu aşamada topaklanma yaşanmaması için sürekli çırpmanız önerilir.)
Bu şekilde 2-3 dakika kaynattıktan sonra haşlayıp suyunu kenara ayırdığınız brokolileri içine ilave edin.
Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar blenderdan geçirin ve son olarak tuz ve yarım çay kaşığı karabiberi de ekleyip karıştırın.
Brokoli çorbasını bir taşım olacak şekilde kaynatın ve ocağın altını kapatın.
Brokoli çorbanız hazır!

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