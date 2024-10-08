Sofraları şenlendirecek lezzet: Brokoli çorbası tarifi

500 gram brokoli

Yedi su bardağı su

Bir yemek kaşığı zeytinyağı

Bir yemek kaşığı tereyağı

Bir yemek kaşığı un

1,5 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

İlk olarak küçük parçalar halinde ayırmış olduğunuz brokolileri haşlayın.

Sonrasında haşlanan brokolilerin suyunu bir kenara ayırın.

Derin bir tencerenin içinde zeytinyağı ve tereyağını eritin. Unu da üzerine ekleyerek kokusu çıkıp renk alana kadar kavurun.

Un kavrulduktan sonra brokoliyi haşlayın ve suyu azar azar olacak şekilde ekleyin. (Bu aşamada topaklanma yaşanmaması için sürekli çırpmanız önerilir.)

Bu şekilde 2-3 dakika kaynattıktan sonra haşlayıp suyunu kenara ayırdığınız brokolileri içine ilave edin.

Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar blenderdan geçirin ve son olarak tuz ve yarım çay kaşığı karabiberi de ekleyip karıştırın.

Brokoli çorbasını bir taşım olacak şekilde kaynatın ve ocağın altını kapatın.

Brokoli çorbanız hazır!