Sofranıza renk katacak: Bezelye çorbası tarifi

Sağlıklı ve lezzetli olan bezelye çorbası, sofranıza renk katıp size adeta lezzet şöleni yaşatacak. Kış mevsiminde tükettiğinizde içinizi ısıtacak, yaz mevsiminde ise ferahlamanızı sağlayacak olan bu tarifi isteğinize göre sıcak ya da soğuk olarak tüketebilirsiniz. Hem sağlıklı hem de lezzetli olan bezelye çorbasını deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 12.08.2024 08:35 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 08:35
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 10 dakika

MALZEMELER

Bir adet büyük boy soğan

İki su bardağı bezelye

Üç yemek kaşığı zeytinyağı

Bir yemek kaşığı un

Bir su bardağı süt

Yarım çay kaşığı karabiber

Bir çay kaşığı süt

YAPILIŞI

İlk olarak soğanı kavurun.
Kavrulan soğanların üzerine bezelyeleri ekleyerek kavurmaya devam edin.
Unu ilave ederek karıştırın.
Sütü de ekleyerek karıştırmaya devam edin.
Kıvamını kendiniz ayarlayacak şekilde sıcak su üzerine ekleyin.
Baharatları da ilave ettikten sonra çorbayı pişirmeye bırakın.
Ardından blenderdan geçirin ve çorbanız hazır.

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