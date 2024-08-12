Sofranıza renk katacak: Bezelye çorbası tarifi

Sağlıklı ve lezzetli olan bezelye çorbası, sofranıza renk katıp size adeta lezzet şöleni yaşatacak. Kış mevsiminde tükettiğinizde içinizi ısıtacak, yaz mevsiminde ise ferahlamanızı sağlayacak olan bu tarifi isteğinize göre sıcak ya da soğuk olarak tüketebilirsiniz. Hem sağlıklı hem de lezzetli olan bezelye çorbasını deneyenlere şimdiden afiyet olsun.
Giriş Tarihi: 12.08.2024 08:35Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 08:35
4 Kişilik
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
10 dakika
MALZEMELER
Bir adet büyük boy soğan
İki su bardağı bezelye
Üç yemek kaşığı zeytinyağı
Bir yemek kaşığı un
Bir su bardağı süt
Yarım çay kaşığı karabiber
Bir çay kaşığı süt
YAPILIŞI
İlk olarak soğanı kavurun.
Kavrulan soğanların üzerine bezelyeleri ekleyerek kavurmaya devam edin.
Unu ilave ederek karıştırın.
Sütü de ekleyerek karıştırmaya devam edin.
Kıvamını kendiniz ayarlayacak şekilde sıcak su üzerine ekleyin.
Baharatları da ilave ettikten sonra çorbayı pişirmeye bırakın.