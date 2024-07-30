Sofranızı renklendirecek: Brokoli çorbası tarifi

Faydaları saymakla bitmeyen brokoli çorbasını bu tarif ile oldukça pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Bu tarif özellikle diyet yapanların favorisi olacak. Krema eklenmeden hazırlayabileceğiniz bu tarifi tercihinize göre krema ekleyerek de tüketebilirsiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 30.07.2024 08:31 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 08:31
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 10 dakika

MALZEMELER

500 gram brokoli

Yedi su bardağı su

Bir yemek kaşığı zeytinyağı

Bir yemek kaşığı tereyağı

Bir yemek kaşığı un

1,5 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI

Brokolileri küçük parçalara ayırın ve haşlayın. Haşlandıktan sonra brokolileri ve suyunu ayırın.
Derin bir tencerede zeytinyağı ve tereyağını eritin.
Unu üzerine ekleyin ve hafif renk alıp kokusu çıkana kadar kavurun.
Kavrulan unun içerisine brokoliyi haşladığınız sudan azar azar ekleyin ve topaklanmaması için sürekli karıştırın.
Bu şekilde 3 dakika kaynamaya bırakın.
Ardından brokolileri içerisine ekleyin.
Çorbanın pürüzsüz bir kıvam alması için blenderdan geçirin.
Son olarak ise üzerine tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.
Çok kısa bir süre daha pişirdikten sonra ocağın altını kapatın.

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