Sofranızı renklendirecek: Brokoli çorbası tarifi

Derin bir tencerede zeytinyağı ve tereyağını eritin.

Unu üzerine ekleyin ve hafif renk alıp kokusu çıkana kadar kavurun.

Kavrulan unun içerisine brokoliyi haşladığınız sudan azar azar ekleyin ve topaklanmaması için sürekli karıştırın.

Bu şekilde 3 dakika kaynamaya bırakın.

Ardından brokolileri içerisine ekleyin.

Çorbanın pürüzsüz bir kıvam alması için blenderdan geçirin.

Son olarak ise üzerine tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.

Çok kısa bir süre daha pişirdikten sonra ocağın altını kapatın.

Brokolileri küçük parçalara ayırın ve haşlayın. Haşlandıktan sonra brokolileri ve suyunu ayırın.