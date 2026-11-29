MALZEMELER

1 orta boy brokoli

1 adet orta boy patates

1 adet küçük kuru soğan

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

4 su bardağı sıcak su veya sebze suyu

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı krema

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI

Brokoliyi küçük parçalara ayırıp yıkayın.

Patatesi, soğanı ve sarımsağı doğrayın.

Tencereye tereyağını veya zeytinyağını alın. Soğan ve sarımsağı hafifçe kavurun.

Patates ve brokoliyi ekleyin.

Sıcak suyu ilave edip sebzeler yumuşayana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.

Blenderdan geçirerek pürüzsüz kıvam elde edin.

Sütü ve kremayı ekleyin.

Tuz ve karabiberle tatlandırıp 3-4 dakika daha kısık ateşte pişirin.

Püf noktaları

Brokoliyi fazla haşlamayın; rengi daha güzel kalır.

Daha yoğun kıvam için patates miktarını artırabilirsiniz.

Daha hafif olsun isterseniz kremayı hiç kullanmayabilirsiniz.

Servis ederken üzerine kruton, rendelenmiş kaşar veya birkaç damla zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun!