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Soğuk havalarda şifa deposu! Kremalı ıspanak çorbası tarifi

Soğuk havaların kendini hissettirdiği günlerde içinizi ısıtacak, besleyici ve lezzetli bir çorba tarifine ne dersiniz? Vitamin ve mineral bakımından zengin ıspanakla hazırlanan kremalı ıspanak çorbası, yumuşacık kıvamı ve nefis aromasıyla sofraların favorisi olmaya aday. Üstelik yapımı oldukça pratik! İşte adım adım kremalı ıspanak çorbası tarifi ve lezzetini artıran püf noktaları...

Giriş Tarihi: 10.11.2026 08:59 Güncelleme Tarihi: 10.11.2026 09:16

YAPILIŞI

MALZEMELER

500 gram ıspanak

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı

1 litre tavuk suyu veya normal su

200 ml sıvı krema

Tuz ve karabiber

İsteğe bağlı bir tutam muskat

YAPILIŞI

Ispanakları güzelce yıkayıp doğrayın.

Tencerede tereyağını eritin. Küçük doğranmış soğan ve sarımsağı kavurun.

Ispanakları ekleyerek birkaç dakika daha kavurun.

Unu ilave edin ve kokusu çıkana kadar karıştırın.

Tavuk suyunu azar azar ekleyerek karıştırın.

Ispanaklar yumuşayana kadar yaklaşık 10-15 dakika pişirin.

Çorbayı blenderdan geçirerek pürüzsüz hale getirin.

Kremayı yavaşça ekleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayın.

Kısık ateşte 3-4 dakika daha pişirip ocaktan alın.

Püf noktası

Kremayı ekledikten sonra çorbayı yüksek ateşte kaynatmayın. Böylece daha güzel bir kıvam ve renk elde edersiniz.

Üzerine birkaç damla krema ve karabiber ekleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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