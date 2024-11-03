Tarhana çorbası tarifi: Bağışıklığı çelik gibi sağlamlaştıran lezzet...

Anadolu kokan enfes lezzetli bir çorba tarifi ile karşınızdayız. Sağlığa faydaları saymakla bitmeyen tarhana çorbası adeta bir şifa kaynağıdır. Oldukça pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu çorba tarifinde verilen ölçüler 6 kişilik olacak şekilde yazılmıştır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 03.11.2024 08:41 Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 08:41

YAPILIŞI

Malzemeler:
Dört yemek kaşığı toz tarhana
Bir yemek kaşığı kuru nane
Yedi su bardağı su
Bir yemek kaşığı ayçiçek yağı
Bir yemek kaşığı tereyağı
Bir yemek kaşığı domates salçası
Bir çay kaşığı tuz
Bir diş ezilmiş sarımsak
Yapılışı:
İlk olarak geniş bir karıştırma kasesin içerisine toz tarhanayı alın ve üzerine toz nane ile oda sıcaklığında olan iki su bardağı suyu ekleyip karıştırın.
Tarhana yumuşayana kadar, (yaklaşık olarak 15 dakika) oda sıcaklığında bekletin.
Tarhana yumuşarken, geniş bir tencerenin içerisine sıvı yağ ve tereyağını ekleyin ve ocağın altını orta ateşte açın.
Ardından ezilmiş olan sarımsak ve salçayı ekleyip kavurmaya başlayın.
Yumuşamış olan tarhana karışımını ve tuzu içine ekleyip karıştırın.
Geriye kalan beş su bardağı suyu da tencerenin içine ekleyin.
Koyulaşana kadar pişirin ancak, pişirme esnasında ara ara karıştırmayı unutmayın.

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