Tarhana çorbası tarifi: Bağışıklığı çelik gibi sağlamlaştıran lezzet...

Dört yemek kaşığı toz tarhana

Bir yemek kaşığı kuru nane

Yedi su bardağı su

Bir yemek kaşığı ayçiçek yağı

Bir yemek kaşığı tereyağı

Bir yemek kaşığı domates salçası

Bir çay kaşığı tuz

Bir diş ezilmiş sarımsak

Yapılışı:

İlk olarak geniş bir karıştırma kasesin içerisine toz tarhanayı alın ve üzerine toz nane ile oda sıcaklığında olan iki su bardağı suyu ekleyip karıştırın.

Tarhana yumuşayana kadar, (yaklaşık olarak 15 dakika) oda sıcaklığında bekletin.

Tarhana yumuşarken, geniş bir tencerenin içerisine sıvı yağ ve tereyağını ekleyin ve ocağın altını orta ateşte açın.

Ardından ezilmiş olan sarımsak ve salçayı ekleyip kavurmaya başlayın.

Yumuşamış olan tarhana karışımını ve tuzu içine ekleyip karıştırın.

Geriye kalan beş su bardağı suyu da tencerenin içine ekleyin.

Koyulaşana kadar pişirin ancak, pişirme esnasında ara ara karıştırmayı unutmayın.