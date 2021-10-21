Tarhana çorbası tarifi ve yapılışı: Tarhana çorbası nasıl yapılır?
Hastalara şifa olan, lezzeti ile Anadolu kültürünü yansıtan meşhur çorbalardan biri tarhana çorbasıdır. Bugün akşama hangi çorbayı yapsam diye düşünenler için çok pratik bir tarif olan tarhana çorbası, ev hanımlarının yardımına koşmaktadır. Tarhana çorbası tarifi ve yapılışı hakkında merak edilenleri hazırladık.
Giriş Tarihi: 21.10.2021 15:52Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 15:52
6 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
MALZEMELER
1 yemek kaşığı Ayçiçek yağı
1 yemek kaşığı tereyağı
4 yemek kaşığı toz tarhana
1 yemek kaşığı kuru nane
7 su bardağı su
1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı tuz
1 diş sarımsak
AŞÇININ NOTU
Çorbanın suyunda önceden hazırladığın tavuk ya da et suyu kullanabilirsiniz. Bu, çorbanıza daha bir lezzet katacaktır.
YAPILIŞI
Öncelikle ilk iş olarak tarhanayı geniş bir kabın içine dökelim.
Toz nane ve suyu kabın içine dökelim. Çırpma işlemine başlayalım.
Tarhana yumuşayana dek, yaklaşık 15 dakika boyunca dinlendirin.
Bir tencerenin içine sıvıyağ ve tereyağını ekleyip, ocağın üstüne tencereyi koyun.
Yağların erimesini bekleyin. Sarımsak ve salçayı ezerek karıştırın.
Yumuşayan tarhana karışımını ekleyin ve karıştırın.
Tencerenin içine 5 su bardağı suyu ekleyin. Koyulaşana kadar pişirmeye devam edin.
Bu çorba sıcak olarak servis edilir. Soğumasını beklemeyin. Afiyet olsun.