Tavuk Suyu Çorba Tarifi: Tavuk Suyu Çorbası Nasıl Yapılır?
Tavuk suyu çorbası yapılışı için hepimiz aslında anne tarifi arıyoruz. İnternet bu konuda biraz karışık bilgiler sunsa da şimdi size vereceğimiz tarif hem tavuk suyu çorbası malzemeleri olarak hem de lezzet olarak tam bir anne çorbası. Şifa kaynağı olarak da bilinen tavuk suyu çorbası yapılışı ile çok kolay bir çorbadır. Hem besin değerlerinin yüksekliği hem de içindeki malzemelerin lif kaynağı olması ile diyet listelerinde de yer verilen bir çorbadır. Şimdi, şifa kaynağı tavuk suyu çorba nasıl yapılır sorusunun detaylarına geçebiliriz.
Giriş Tarihi: 31.10.2021 11:19Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 11:19
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
25 dakika
MALZEMELER
2 tane tavuk göğsü
1 tane orta boy soğan
3 diş sarımsak
1 orta boy havuç
1 Türk kahvesi fincanı tel şehriye
5 su bardağı sıcak su
2 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı tereyağı
Yarım çay bardağından az sıvı yağ
İnce kıyılmış maydanoz
Limon
Tuz
Karabiber
AŞÇININ NOTU
Sunum önerisi olarak pişen çorbanızı isterseniz yağ ve kırmızı biber yakarak servis edebilirsiniz. Bir çay bardağı sıvı yağ ve 1 yemek kırmızı toz biber kullanmanız yeterli olacaktır.
YAPILIŞI
Çorbanızın yapılışına ilk önce tavukları haşlayarak başlayın. 2 adet tavukgöğsünüzü bir tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ekleyin ve 30 dakika haşlayın.
Çorbanızın tavuklarını haşladıktan sonra soğumaya alın ve soğuyan tavuklarınızı didikleyin.
Soğan ve sarımsağınızı küçük küçük doğrayıp tencereye alın ve sıvı yağ ile kavurun.
Kavrulan soğan ve sarımsağınızın üzerine havucunuzu rendeleyin ve ekleyin.
Şimdi sıra çorbanızın unlu terbiyesini hazırlamakta. Bir sos tenceresine unu ve tereyağını alıp unun kokusu çıkana kadar iyice kavurun. Kavrulan ununuzun üstüne tavuğunuzun haşlanan suyundan 1 bardak ekleyin ve yavaş yavaş ekleyin. Burada dikkat etmeniz gereken nokta suyunuzu eklerken unu durmadan karıştırmanız gerektiği. Ununuzu topaklanmasını engellemeniz gerekmektedir.
Kavrulan soğan ve sarımsağın olduğu tencereye unlu karışımı, didiklenmiş tavuklarınızı, tel şehriyenizi ve 5 bardak sıcak suyu ekleyin ve biraz karıştırdıktan sonra pişmeye bırakın.
Kaynadıktan sonra ince kıydığınız maydanozlarınızı da içine ekleyiniz. Limon ile sıcak bir şekilde servis edebilirsiniz.