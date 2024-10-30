Tel şehriyeli yoğurt çorbası: Bir kaşığı adeta şifa kaynağı...

Bir adet yumurta

İki yemek kaşığı un

Dört yemek kaşığı yoğurt

1,5 litre sıcak su

Bir çay bardağı tel şehriye

Bir çay kaşığı tuz

Bir çay kaşığı karabiber

Sosu İçin:

İki yemek kaşığı zeytinyağı

Bir tatlı kaşığı nane

Yapılışı:

İlk olarak yumurta, yoğurt ve unu güzel bir şekilde karıştırın.

Kaynamış olan suyun içerisine azar azar ilave edin ve kaynayana kadar düzenli olarak karıştırın.

Kaynadığında şehriyeleri ilave edin ve kısık ateşte pişmeye bırakın.

Zeytinyağı ve naneyi kızdırıp çorbanın içine aktarın.

Tel şehriyeli yoğurt çorbanız hazır!