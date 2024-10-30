Tel şehriyeli yoğurt çorbası: Bir kaşığı adeta şifa kaynağı...

Türk mutfağının enfes lezzetlerinden biri olan yoğurt çorbası tarifi ile karşınızdayız. Yoğurdun ferahlatıcı tadı ile birleşen şehriyeler sofranızı şenlendirecek. Tarifte verilen ölçüler 4 kişilik olacak şekilde hazırlanmıştır. 20 dakikada hazır olup sofranızda yerini alacak olan bu çorba tarifini deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 30.10.2024 08:42 Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 08:44

YAPILIŞI

Malzemeler:
Bir adet yumurta
İki yemek kaşığı un
Dört yemek kaşığı yoğurt
1,5 litre sıcak su
Bir çay bardağı tel şehriye
Bir çay kaşığı tuz
Bir çay kaşığı karabiber
Sosu İçin:
İki yemek kaşığı zeytinyağı
Bir tatlı kaşığı nane
Yapılışı:
İlk olarak yumurta, yoğurt ve unu güzel bir şekilde karıştırın.
Kaynamış olan suyun içerisine azar azar ilave edin ve kaynayana kadar düzenli olarak karıştırın.
Kaynadığında şehriyeleri ilave edin ve kısık ateşte pişmeye bırakın.
Zeytinyağı ve naneyi kızdırıp çorbanın içine aktarın.
Tel şehriyeli yoğurt çorbanız hazır!

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