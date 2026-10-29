Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden... Tam kıvamında mercimek çorbası tarifi!

MALZEMELER

2 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet soğan

2 yemek kaşığı un

1 adet havuç

Yarım yemek kaşığı biber ya da domates salçası (Renginin daha canlı ve kırmızı olmasını isterseniz artırabilir ya da tamamen sade bırakabilirsiniz)

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon (İsteğe bağlı olarak ekleyebilirsiniz)

2 litre sıcak su

5 yemek kaşığı sıvı yağ

Üzerinin Sosu İçin:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

ADIM ADIM TAM KIVAMINDA MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

Soğan ve Unu Kavurun: Sıvı yağı tencereye alın. Yemeklik doğradığınız soğanları ekleyerek hafif pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından unu ilave edin ve kısık ateşte unun kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.

Salça ve Sebzeleri Ekleyin: Eğer salça kullanacaksanız bu aşamada ekleyip kavurun. Ardından küp küp doğranmış havucu ve iyice yıkayıp suyu süzülen kırmızı mercimekleri tencereye aktarın.

Kaynamaya Bırakın: Üzerine 2 litre sıcak suyu ekleyip güzelce karıştırın ve tencerenin kapağını kapatın. Çorba kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra ise mercimekler ve havuçlar yumuşayana kadar ara ara karıştırarak kısık ateşte pişirin.

Blenderdan Geçirin: Pişen çorbayı pürüzsüz bir kıvam alması için el blenderı ile iyice ezin. (Eğer blenderınız yoksa geleneksel süzgeçten de geçirebilirsiniz.)

Baharatlarla Taçlandırın: Karabiber, tuz ve isteğe bağlı kimyonu ekleyip karıştırın. Çorbayı 5 dakika daha kaynatarak ocaktan alın. (Eğer kıvamı size koyu gelirse, bu aşamada bir miktar sıcak su ilave ederek bir taşım daha kaynatabilirsiniz.)

Tereyağlı Sos ile Buluşturun: Küçük bir tavada iki yemek kaşığı tereyağını kızdırın. İçine bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekleyip hemen ocaktan alın.

Servis Zamanı: Kaselere aldığınız sıcak mercimek çorbasının üzerine nefis kırmızı biberli sosu gezdirin ve kenarına koyacağınız bir dilim limon eşliğinde sevdiklerinize ikram edin.