Yayla çorbası tarifi: Anadolu'dan sofralarınıza enfes lezzet...

Anadolu'nun enfes lezzetlerinden biri olan yayla çorbası tarifini yalnızca akşam yemeğinde değil günün her öğününde tüketebilirsiniz. Vitamin kaynağı olan bu çorba, bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirmeye yardımcı olacak ve hastalıkların size uğramamasını sağlayacak. Tarifte verilen ölçüler 6 kişilik olacak şekilde yazılmıştır. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 03.10.2024 08:35 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 08:35

YAPILIŞI

Malzemeler:
İki su bardağı yoğurt
İki yemek kaşığı tereyağı
1,5 yemek kaşığı tepeleme un
İki çay kaşığı tuz
İki yemek kaşığı limon suyu
Bir adet yumurta sarısı
Bir tatlı kaşığı pul biber
Altı su bardağı su
Bir çay bardağı pirinç
İki yemek kaşığı zeytinyağı
Bir yemek kaşığı kuru nane
Yapılışı:
Tencerenin içerisine iki su bardağı yoğurt, 1,5 yemek kaşığı un ve iki yemek kaşığı limon suyunu ekleyin ve pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.
Bir adet yumurta sarısını ekleyin ve tekrar karıştırın.
Altı su bardağı soğuk suyu içine ilave edin ve orta ateşte kaynatın.
Çorba kaynamaya başladığında yıkayıp süzmüş olduğunuz bir çay bardağı pirinci ekleyin ve kaynamaya bırakın.
Ayrı bir tavanın içine ikişer yemek kaşığı zeytinyağı ve tereyağını kızdırın. Bir yemek kaşığı kuru nanede ekleyip karıştırın. Sonrasında ise ocaktan alın.
Hazırlamış olduğunuz yağı kaynamakta olan çorbanın üzerine dökün. Pul biber ve tuzu da ilave edin.
Güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatın.
Yayla çorbanız hazır!

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA