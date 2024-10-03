Yayla çorbası tarifi: Anadolu'dan sofralarınıza enfes lezzet...

İki su bardağı yoğurt

İki yemek kaşığı tereyağı

1,5 yemek kaşığı tepeleme un

İki çay kaşığı tuz

İki yemek kaşığı limon suyu

Bir adet yumurta sarısı

Bir tatlı kaşığı pul biber

Altı su bardağı su

Bir çay bardağı pirinç

İki yemek kaşığı zeytinyağı

Bir yemek kaşığı kuru nane

Yapılışı:

Tencerenin içerisine iki su bardağı yoğurt, 1,5 yemek kaşığı un ve iki yemek kaşığı limon suyunu ekleyin ve pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Bir adet yumurta sarısını ekleyin ve tekrar karıştırın.

Altı su bardağı soğuk suyu içine ilave edin ve orta ateşte kaynatın.

Çorba kaynamaya başladığında yıkayıp süzmüş olduğunuz bir çay bardağı pirinci ekleyin ve kaynamaya bırakın.

Ayrı bir tavanın içine ikişer yemek kaşığı zeytinyağı ve tereyağını kızdırın. Bir yemek kaşığı kuru nanede ekleyip karıştırın. Sonrasında ise ocaktan alın.

Hazırlamış olduğunuz yağı kaynamakta olan çorbanın üzerine dökün. Pul biber ve tuzu da ilave edin.

Güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatın.

Yayla çorbanız hazır!