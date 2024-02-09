Yayla çorbası tarifi: Hem ferah hem sıcak bir lezzet...

Başlangıç menülerinin vazgeçilmezi çorbalar, aynı zamanda farklı alternatiflerle sofralarımızda yerini alıyor. Yayla çorbası ise yoğurt ve pirincin mükemmel uyumunun yanı sıra nanenin ferahlatan aromasıyla da bir araya geldiğinde lezzetli bir seçeneğe dönüşüyor. İşte tam kıvamında yayla çorbası tarifi...

Giriş Tarihi: 09.02.2024 09:24 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 09:24
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği Yemek Daveti
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 200 kcal

MALZEMELER

  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1/4 su bardağı pirinç
  • 1 yumurta
  • 6 su bardağı su veya tavuk suyu
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı nane
  • Tuz

YAPILIŞI

  • Pirinci yıkayın ve süzün.
  • Bir tencereye su veya tavuk suyunu ekleyin ve kaynamaya bırakın.
  • Kaynayan suya pirinci ekleyin ve pirinçler yumuşayana kadar pişirin.
  • Bir başka kapta yoğurdu ve yumurtayı iyice çırpın.
  • Çırpılmış yoğurt ve yumurtayı pirinçlerin üzerine yavaşça ekleyin ve karıştırarak kaynatmaya devam edin.
  • Bir tavada tereyağını eritin ve unu ekleyerek hafifçe kavurun.
  • Kavrulmuş unu çorbanın içine ekleyin ve karıştırarak kaynatmaya devam edin.
  • Çorbanın kıvamını kontrol edin, isteğe bağlı olarak su ekleyebilirsiniz.
  • Tuzunu ekleyin ve birkaç dakika daha kaynatın.
  • Ayrı bir tavada nane kızdırın.
  • Servis yaparken, üzerine kızdırılmış nane ve tereyağını gezdirerek servis edebilirsiniz.

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