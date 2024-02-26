Yayla çorbası tarifi: Her kaşığı içinizi ısıtacak...

En lezzetli çorba tariflerinden biri olan yayla çorbası, hem ferah tadı hem de yoğurt ve pirincin uyumuyla birlikte kış aylarının da vazgeçilmezlerinden biri. İşte yoğurdun kesilme riski olmadan en iyi yoğurtlu çorbayı yapmanın formülü...

Giriş Tarihi: 26.02.2024 09:20 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 09:20

MALZEMELER

  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 çay bardağı pirinç
  • 6 su bardağı su veya tavuk suyu
  • 1 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ
  • Tuz
  • Nane veya kuru nane (isteğe bağlı)
  • Pul biber veya kırmızı biber (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

  1. Bir tencereye suyu veya tavuk suyunu alın ve kaynatın.
  2. Kaynayan suya yıkanmış pirinci ekleyin ve pirinçler yumuşayıncaya kadar pişirin.
  3. Başka bir kapta yoğurdu ve unu iyice çırpın, homojen bir karışım elde edin.
  4. Bu karışımı kaynayan pirinçli suya yavaşça ekleyin ve karıştırarak kaynamaya bırakın. Karışım kaynadıktan sonra altını kısın ve kısık ateşte 10-15 dakika daha pişirin.
  5. Başka bir tavada tereyağını veya sıvı yağı eritin. Eğer isterseniz içine biraz nane veya kuru nane ekleyebilirsiniz.
  6. Çorbanın altını kapatarak yağlı karışımı çorbanın üzerine dökün.
  7. Son olarak isteğe bağlı olarak üzerine pul biber veya kırmızı biber serperek servis yapabilirsiniz.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA