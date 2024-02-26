Yayla çorbası tarifi: Her kaşığı içinizi ısıtacak...
En lezzetli çorba tariflerinden biri olan yayla çorbası, hem ferah tadı hem de yoğurt ve pirincin uyumuyla birlikte kış aylarının da vazgeçilmezlerinden biri. İşte yoğurdun kesilme riski olmadan en iyi yoğurtlu çorbayı yapmanın formülü...
Giriş Tarihi: 26.02.2024 09:20Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 09:20
MALZEMELER
1 su bardağı yoğurt
1 çay bardağı pirinç
6 su bardağı su veya tavuk suyu
1 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ
Tuz
Nane veya kuru nane (isteğe bağlı)
Pul biber veya kırmızı biber (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
Bir tencereye suyu veya tavuk suyunu alın ve kaynatın.
Kaynayan suya yıkanmış pirinci ekleyin ve pirinçler yumuşayıncaya kadar pişirin.
Başka bir kapta yoğurdu ve unu iyice çırpın, homojen bir karışım elde edin.
Bu karışımı kaynayan pirinçli suya yavaşça ekleyin ve karıştırarak kaynamaya bırakın. Karışım kaynadıktan sonra altını kısın ve kısık ateşte 10-15 dakika daha pişirin.
Başka bir tavada tereyağını veya sıvı yağı eritin. Eğer isterseniz içine biraz nane veya kuru nane ekleyebilirsiniz.
Çorbanın altını kapatarak yağlı karışımı çorbanın üzerine dökün.
Son olarak isteğe bağlı olarak üzerine pul biber veya kırmızı biber serperek servis yapabilirsiniz.