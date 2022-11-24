Yayla çorbası tarifi: İçinizi ısıtacak bir kalsiyum deposu

Yayla çorbası, hem pratik hazırlanışı hem de lezzetli bir seçenek olmasıyla en iyi başlangıçlardan biri. Aynı zamanda ana malzemesinin yoğurt olması sayesinde oldukça besleyici bir çorba türü olan yayla çorbasının kıvamını ve lezzetini tutturmak ise oldukça önemli. İşte püf noktalarıyla en iyi yayla çorbası tarifi...

Giriş Tarihi: 24.11.2022 09:36 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 09:36
  • 4-6 Kişilik
  • Ekonomik Tarif
  • Akşam Yemeği
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 20 dakika
  • Porsiyon : 98 kcal

MALZEMELER

  • 1 fincan pirinç
  • 7 su bardağı su
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 yumurta
  • Yarım fincandan biraz fazla un (Türk kahvesi fincanı)
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz
  • Nane

YAPILIŞI

  1. Sıvı yağ, tuz, su ve pirinci tencereye aldıktan sonra pirinçler yumuşayana kadar iyice pişirin.
  2. Ayrı bir kasede ise yoğurt, yumurta, un ve yaklaşık bir su bardağı su ile iyice çırpın.
  3. Pirinçler yumuşayınca, hızlı bir karıştırma eşliğinde bu karışımı çorbaya ekleyin ve kaynayana kadar karışıtırın.
  4. Kaynadıktan sonra kısıt ateşte 10-15 dakika kadar kaynatın ve bu esnada mutlaka karıştırın.
  5. Çorba kaynadıktan sonra altını kapatın ve ayrı bir tavada nane ve tereyağı kızdırılarak çorbanın üzerinde gezdirin.
  6. Çorbanız servise hazır, afiyet olsun.

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