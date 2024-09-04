Yeşil mercimek çorbası: Her kaşığı adeta bağışıklık güçlendiriyor...

Hem doyurucu hem de besleyici olan yeşil mercimek çorbası tarifi ile karşınızdayız. Enfes lezzeti, vitamin ve mineral deposu olması ile sık sık tercih edebileceğiniz bu çorba tarifinin her bir kaşığı şifa diyebiliriz. Pratik yapımı ve doyurucu özelliği ile yeşil mercimek çorbasını deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 04.09.2024 08:31 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 08:31

YAPILIŞI

Malzemeler:
Bir su bardağı su
Bir orta boy kuru soğan
Bir diş sarımsak
Dört yemek kaşığı sıvı yağ
Bir yemek kaşığı domates salçası
Bir tatlı kaşığı biber salçası
Yarım su bardağı erişte
Beş su bardağı sıcak su
Bir çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
İki çay kaşığı kuru nane
Dilerseniz bir çay kaşığı pul biber
Yapılışı:
Bir tencerenin içine yeşil mercemekleri dökün ve üzerini geçecek kadar su ilave edin.
Kuru soğan ve sarımsağı ince ince doğrayın ve sıvı yağda kavurun.
Haşlanan yeşil mercimeklerin suyunu süzün.
Kavrulan soğan ve sarımsakların içine domates ve biber salçasını ekleyip karıştırın.
Üzerine erişteyi de ekleyip yaklaşık 2 dakika daha kavurun.
Ardından haşlanmış olan yeşil mercimekleri de üzerine ekleyin.
Tuz, karabiber, pul biber ve naneyi ekleyin.
Son aşamada ise sıcak suyu da ilav edip karıştırın ve yaklaşık 15 dakika kaynamaya bırakın.
Yeşil mercimek çorbanız hazır!

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