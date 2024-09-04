Yeşil mercimek çorbası: Her kaşığı adeta bağışıklık güçlendiriyor...

Bir su bardağı su

Bir orta boy kuru soğan

Bir diş sarımsak

Dört yemek kaşığı sıvı yağ

Bir yemek kaşığı domates salçası

Bir tatlı kaşığı biber salçası

Yarım su bardağı erişte

Beş su bardağı sıcak su

Bir çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

İki çay kaşığı kuru nane

Dilerseniz bir çay kaşığı pul biber

Yapılışı:

Bir tencerenin içine yeşil mercemekleri dökün ve üzerini geçecek kadar su ilave edin.

Kuru soğan ve sarımsağı ince ince doğrayın ve sıvı yağda kavurun.

Haşlanan yeşil mercimeklerin suyunu süzün.

Kavrulan soğan ve sarımsakların içine domates ve biber salçasını ekleyip karıştırın.

Üzerine erişteyi de ekleyip yaklaşık 2 dakika daha kavurun.

Ardından haşlanmış olan yeşil mercimekleri de üzerine ekleyin.

Tuz, karabiber, pul biber ve naneyi ekleyin.

Son aşamada ise sıcak suyu da ilav edip karıştırın ve yaklaşık 15 dakika kaynamaya bırakın.

Yeşil mercimek çorbanız hazır!