Yıllardır yanlış yapıyormuşuz! İşte gerçek domates çorbası tarifi

MALZEMELER
5 adet olgun domates
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı domates salçası
4 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu
1 çay bardağı süt
Tuz
Karabiber
YAPILIŞI
Tereyağını tencerede eritip unu ekleyin. Unun kokusu çıkana kadar 1-2 dakika kavurun.
Salçayı ekleyip kısa süre karıştırın.
Rendelenmiş domatesleri ilave edin ve yaklaşık 5 dakika pişirin.
Sıcak suyu yavaş yavaş eklerken sürekli karıştırın.
Tuz ve karabiberi ekleyip orta ateşte 15 dakika kaynatın.
Çorbayı blenderdan geçirerek pürüzsüz hale getirin.
Sütü ekleyip 2-3 dakika daha kısık ateşte pişirin.
Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ve karabiber ekleyerek servis edin. Afiyet olsun!
Püf noktası: Daha yoğun bir kıvam için su miktarını 3,5 bardağa düşürebilirsiniz. Domatesler ekşi ise yarım çay kaşığı şeker dengelemek için yeterli olur.