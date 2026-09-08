Yıllardır yanlış yapıyormuşuz! İşte gerçek domates çorbası tarifi

MALZEMELER

5 adet olgun domates

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı domates salçası

4 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu

1 çay bardağı süt

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI

Tereyağını tencerede eritip unu ekleyin. Unun kokusu çıkana kadar 1-2 dakika kavurun.

Salçayı ekleyip kısa süre karıştırın.

Rendelenmiş domatesleri ilave edin ve yaklaşık 5 dakika pişirin.

Sıcak suyu yavaş yavaş eklerken sürekli karıştırın.

Tuz ve karabiberi ekleyip orta ateşte 15 dakika kaynatın.

Çorbayı blenderdan geçirerek pürüzsüz hale getirin.

Sütü ekleyip 2-3 dakika daha kısık ateşte pişirin.

Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ve karabiber ekleyerek servis edin. Afiyet olsun!

Püf noktası: Daha yoğun bir kıvam için su miktarını 3,5 bardağa düşürebilirsiniz. Domatesler ekşi ise yarım çay kaşığı şeker dengelemek için yeterli olur.