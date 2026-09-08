Roza Yemek Tarifleri Çorbalar Yıllardır yanlış yapıyormuşuz! İşte gerçek domates çorbası tarifi

Yıllardır yanlış yapıyormuşuz! İşte gerçek domates çorbası tarifi

Yaz sofralarının taptaze domateslerini değerlendirmenin en lezzetli yollarından biri hiç şüphesiz nefis bir domates çorbası! Mevsiminde domateslerle hazırlanan bu çorba, yoğun domates aroması ve ipeksi kıvamıyla sofralara çok yakışıyor. Üstelik yapımı da oldukça pratik. Evde birkaç malzemeyle hazırlayabileceğiniz, tam kıvamında ve lezzetli domates çorbasının tarifine gelin birlikte bakalım!

Giriş Tarihi: 08.09.2026 09:18

YAPILIŞI

MALZEMELER

5 adet olgun domates

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı domates salçası

4 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu

1 çay bardağı süt

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI

Tereyağını tencerede eritip unu ekleyin. Unun kokusu çıkana kadar 1-2 dakika kavurun.

Salçayı ekleyip kısa süre karıştırın.

Rendelenmiş domatesleri ilave edin ve yaklaşık 5 dakika pişirin.

Sıcak suyu yavaş yavaş eklerken sürekli karıştırın.

Tuz ve karabiberi ekleyip orta ateşte 15 dakika kaynatın.

Çorbayı blenderdan geçirerek pürüzsüz hale getirin.

Sütü ekleyip 2-3 dakika daha kısık ateşte pişirin.

Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ve karabiber ekleyerek servis edin. Afiyet olsun!

Püf noktası: Daha yoğun bir kıvam için su miktarını 3,5 bardağa düşürebilirsiniz. Domatesler ekşi ise yarım çay kaşığı şeker dengelemek için yeterli olur.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

İftar için farklı bir şehir arayanlara! Denizli’nin dillere destan yemekleri

Sahurun kurtarıcısı: Şipşak hazırlanan yumurta kapama tarifi!

Enfes lezzetiyle "akşam ziyafeti" menüsü!

Evde tam kıvamında ramazan pidesi tarifi

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA