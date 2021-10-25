Yoğurt Çorbası Tarifi: Yoğurt Çorbası Nasıl Yapılır?

Yoğurt çorbası malzemelerini detaylı olarak yazdığımıza göre, eğer malzemeleriniz de hazırsa sizi yoğurt çorbası nasıl yapılır sorusunun detaylarına ve yoğurt çorbası tarifi püf noktalarına geçelim.

Yoğurt çorbanızı hazırlamak için öncelikle çorbanızı yapacağınız tencerede margarini eritin.

Margarin eridikten sonra üzerine unu koyup bir süre daha kavurun ve daha sonra soğumasını bekleyin.

Soğuyan un ve yağın üzerine 2 su bardağı yoğurt ve 1 yumurta sarısını ekleyerek iyice çırpın. Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar 2-3 dakika boyunca çırpın.

Pürüzsüz bir kıvam elde ettiğiniz karışımınızın üzerine yavaş yavaş yavaş sıcak sularınızı ekleyin.

Burada dikkat etmeniz gereken nokta sıcak suyunuzu eklerken yoğurtlu karışımı karıştırmaya devam etmeniz. İyice karıştırarak suyunuzu ekleyin ve yavaş yavaş ekleyerek kesilmesini engelleyin.

Sıcak suyunuzu da eklediğiniz çorbanızı durmadan karıştırarak pişirin.

Kaynamaya başladıktan 2 dakika sonra tuzunu ekleyin ve altını kapatın.

Çorbanızı hazırladıktan sonra sos tavasında yağınızı ısıtın ve ısınan yağın altını kapatın.

Isınan yağınıza kuru nane ve pul biberinizi koyup karıştırın.

Hazır olan sosunuzu çorba tenceresinin üzerine dökün.

Yoğurt çorbanızı istediğiniz gibi servis edebilirsiniz.