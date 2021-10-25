Yoğurt Çorbası Tarifi: Yoğurt Çorbası Nasıl Yapılır?
Aslında herkesin başka bir isimle tanıdığı bir çorba tarifi ile karşınızdayız. Hem yöresel olarak isim değiştirir hem de tarif değişikliği gösterir yoğurt çorbası tarifi. Yoğurdun en güzel hallerinden biri, soğuk kış akşamlarının vazgeçilmezi olacak bir lezzet. Yoğurt çorbası tarifi, yapılışı itibariyle aslında biraz korkutan bir tariftir. Yoğurt çorbası yapılışı biraz göz korkutur çünkü yoğurt ile yapılan yemeklerde kesilme ihtimali korkutur. Biz bu tarif yazımızda size tüm detaylarını ve dikkat etmeniz gereken noktaları söyleyeceğiz. Bu yazımızdan sonra sizin aklınızda yoğurt çorbası nasıl yapılır ile ilgili hiçbir soru işareti kalmayacak. Yoğurt çorbası malzemeleri ve yoğurt çorbası yapılışı detaylarına yazımızın devamında ulaşabilirsiniz ve denemenizin sonunda bu lezzete bayılacaksınız.
Giriş Tarihi: 25.10.2021 10:54Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 10:54
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
MALZEMELER
2 su bardağı yoğurt
2 yemek kaşığı un
1 yumurta sarısı
2 yemek kaşığı margarin
3 su bardağı su
Üzeri için;
Sıvı yağ
Kuru nane
Pul biber
AŞÇININ NOTU
Yoğurt çorbası yapılışında, üzeri için kullanacaklarınız arasından acı sevmiyorsanız pul biberi çıkarabilirsiniz. Pul biberi damak tadınıza göre çıkarabilir ya da arttırabilirsiniz.
YAPILIŞI
Yoğurt çorbası malzemelerini detaylı olarak yazdığımıza göre, eğer malzemeleriniz de hazırsa sizi yoğurt çorbası nasıl yapılır sorusunun detaylarına ve yoğurt çorbası tarifi püf noktalarına geçelim.
Yoğurt çorbanızı hazırlamak için öncelikle çorbanızı yapacağınız tencerede margarini eritin.
Margarin eridikten sonra üzerine unu koyup bir süre daha kavurun ve daha sonra soğumasını bekleyin.
Soğuyan un ve yağın üzerine 2 su bardağı yoğurt ve 1 yumurta sarısını ekleyerek iyice çırpın. Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar 2-3 dakika boyunca çırpın.
Pürüzsüz bir kıvam elde ettiğiniz karışımınızın üzerine yavaş yavaş yavaş sıcak sularınızı ekleyin.
Burada dikkat etmeniz gereken nokta sıcak suyunuzu eklerken yoğurtlu karışımı karıştırmaya devam etmeniz. İyice karıştırarak suyunuzu ekleyin ve yavaş yavaş ekleyerek kesilmesini engelleyin.
Sıcak suyunuzu da eklediğiniz çorbanızı durmadan karıştırarak pişirin.
Kaynamaya başladıktan 2 dakika sonra tuzunu ekleyin ve altını kapatın.
Çorbanızı hazırladıktan sonra sos tavasında yağınızı ısıtın ve ısınan yağın altını kapatın.
Isınan yağınıza kuru nane ve pul biberinizi koyup karıştırın.
Hazır olan sosunuzu çorba tenceresinin üzerine dökün.
Yoğurt çorbanızı istediğiniz gibi servis edebilirsiniz.