Yoğurt ve nanenin mükemmel uyumu: Yayla çorbası

Yoğurt çorbası olarak bilinen yayla çorbası, hem az malzemesi hem de yoğurdun lezzeti ile en çok sevilen çorbalardan biri. Özellikle yoğurdun bir kalsiyum deposu olduğu da düşünüldüğünde çocuklarınızın gelişiminin yanı sıra yetişkinlerin de ihtiyacı olan kalsiyum ihtiyacını büyük oranda karşılayan önemli lezzetlerden birine dönüşüyor.

  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 30 dakika

MALZEMELER

MALZEMELER:

  • 1 çay bardağı pirinç
  • 6 su bardağı sıcak su ( 3 su bardağını et veya tavuk suyu olarak kullanabilirsiniz)
  • Tuz, nane
  • 1 adet yumurta
  • 1 yemek kaşığı un
  • 2 su bardağı yoğurt
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı nane

AŞÇININ NOTU

Malzemelerde yer alan un, yoğurt ve yumurta sarısını bir kasede pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırmaya özen gösterin.

YAPILIŞI

Nanenin kokusu ve yoğurdun eşsiz lezzetinin bir araya gelmesi sayesinde her yeri kaplayan kokusu ile insanı acıktıran yayla çorbası, aynı zamanda hemen herkesin kolayca tüketebileceği lezzetlerden biri. Üstelik pratik yapımı sayesinde kısa sürede hazır olabilecek altenatiflerden biri. İşte en iyi kıvamını kolayca bulabileceğiniz yayla çorbası tarifi...

YAPILIŞI:

  • Yayla çorbasını yapmaya başlarken öncelikle sıcak su içerisinde 1 çay bardağı pirinç haşlanmaya başlanır.
  • Ardından bir kenarda terbiyesi hazırlanır. Un, yoğurt ve yumurta sarısını bir kasede pürüzsüz bir kıvama gelecek şekilde karıştırın.
  • Çorbanın suyundan bir veya iki kepçe alınarak terbiye hafifçe açılır.
  • Seyreltilen bu terbiye, kaynayan pirinçli suya yavaşça ilave edilirken aynı zamanda hızla karıştırılır.
  • Bir süre kaynaması beklendikten sonra çorbanın tuzu eklenir ve bir taşım kaynatılır.
  • Ardından bir sos tavasında eritilen tereyağına nane eklenerek hafifçe kokusu çıkana kadar bekletilir.
  • Son olarak ocak kapatılır ve naneli tereyağı çorba üzerine gezdirilir.
  • Sıcak servis yapabilirsiniz.
  • Afiyet olsun.

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