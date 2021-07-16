Yoğurt ve nanenin mükemmel uyumu: Yayla çorbası

Nanenin kokusu ve yoğurdun eşsiz lezzetinin bir araya gelmesi sayesinde her yeri kaplayan kokusu ile insanı acıktıran yayla çorbası, aynı zamanda hemen herkesin kolayca tüketebileceği lezzetlerden biri. Üstelik pratik yapımı sayesinde kısa sürede hazır olabilecek altenatiflerden biri. İşte en iyi kıvamını kolayca bulabileceğiniz yayla çorbası tarifi...

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