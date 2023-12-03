Yöresel bir lezzet: Yoğurtlu aş çorbası tarifi

1 su bardağı erişteyi suda haşlamaya bırakın. Kaynayınca bir kasede hazırladığınız un, yoğurt ve yumurta sarısından oluşan terbiyeyi hazırlayın. Kaynayan suya çırpılmış terbiyeyi ekleyin ve hızlıca karıştırın.

Üzeri için bir tavada yağı kızdırın ve naneyi ekleyin. Kokusu çıkınca, naneleri yakmadan çorbanıza ekleyin. Damak tadınıza göre tuz ekleyin.

Afiyet olsun.