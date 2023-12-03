Yöresel bir lezzet: Yoğurtlu aş çorbası tarifi

Yöresel bir lezzet olan tadı yayla çorbasına benzeyen ancak pirinç yerine erişte kullanılan bu çorbaya bayılacaksınız. İşte ana yemeklerinizden önce tüketeceğiniz, oldukça lezzetli olan yoğurtlu aş çorbası tarifi...

Giriş Tarihi: 03.12.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023 09:25
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Pişirme: 30 dakika Hazırlama 15 dakika

MALZEMELER

1 su bardağı erişte

800 ml su

Terbiyesi için:

1 su bardağı yoğurt

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı un

Üzeri için:

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı nane

YAPILIŞI

1 su bardağı erişteyi suda haşlamaya bırakın. Kaynayınca bir kasede hazırladığınız un, yoğurt ve yumurta sarısından oluşan terbiyeyi hazırlayın. Kaynayan suya çırpılmış terbiyeyi ekleyin ve hızlıca karıştırın.

Üzeri için bir tavada yağı kızdırın ve naneyi ekleyin. Kokusu çıkınca, naneleri yakmadan çorbanıza ekleyin. Damak tadınıza göre tuz ekleyin.

Afiyet olsun.

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