20 dakikada şef usulü: Fırında somon ve kuşkonmazla sofralar şenleniyor!

Kuşkonmazları hazırlayın: Kuşkonmazların sert alt kısımlarını kırıp atın veya kesin. Zeytinyağı, tuz ve karabiberle hafifçe karıştırın.

Somonu hazırlayın: Somon filetolarının üzerine tuz, karabiber, limon suyu ve sarımsağı sürün.

Fırın tepsisini hazırlayın: Somonu ve kuşkonmazları yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Kuşkonmazları somondan ayrı tutabilirsiniz, ama aynı tepside pişirmek de mümkün.