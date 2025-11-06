20 dakikada şef usulü: Fırında somon ve kuşkonmazla sofralar şenleniyor!

Bir kez denedikten sonra bir daha vazgeçemeyeceksiniz! Fırında somon ve kuşkonmazın mükemmel uyumu, hem gözünüze hem de damağınıza şölen sunuyor. Üstelik bu tarif öyle hızlı ve pratik ki, 20 dakika içinde şefleri bile kıskandıracak bir ana yemeğe sahip olabilirsiniz. Sağlıklı beslenmek hiç bu kadar lezzetli olmamıştı!

Giriş Tarihi: 06.11.2025 09:03

YAPILIŞI

Malzemeler (1-2 porsiyon)

  • 1 dilim somon fileto (200–250 g civarı)

  • 10–12 adet kuşkonmaz

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 diş sarımsak (ince doğranmış veya ezilmiş)

  • ½ limon suyu

  • Tuz, karabiber

  • İsteğe bağlı: 1 çay kaşığı kekik veya taze dereotu

Hazırlık ve Pişirme

  1. Fırını hazırlayın: 200°C'ye önceden ısıtın.

  2. Kuşkonmazları hazırlayın: Kuşkonmazların sert alt kısımlarını kırıp atın veya kesin. Zeytinyağı, tuz ve karabiberle hafifçe karıştırın.

  3. Somonu hazırlayın: Somon filetolarının üzerine tuz, karabiber, limon suyu ve sarımsağı sürün.

  4. Fırın tepsisini hazırlayın: Somonu ve kuşkonmazları yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Kuşkonmazları somondan ayrı tutabilirsiniz, ama aynı tepside pişirmek de mümkün.

  5. Pişirme: Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 12–15 dakika pişirin. Somonun kalınlığına göre 15–18 dakikayı geçmemesine dikkat edin; içi hafif pembe kalmalı.

  6. Servis: Pişen somonu ve kuşkonmazları servis tabağına alın, istersen üzerine taze limon dilimleri veya biraz dereotu serpebilirsiniz.

💡 İpucu:

  • Somonun üstüne birkaç damla bal veya biraz hardal eklemek lezzetini artırır.

  • Kuşkonmazı daha çıtır seviyorsan son 5 dakika yüksek ısıda kısa bir süre fırınlayabilirsin.

