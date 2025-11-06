20 dakikada şef usulü: Fırında somon ve kuşkonmazla sofralar şenleniyor!

1 dilim somon fileto (200–250 g civarı)
10–12 adet kuşkonmaz
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 diş sarımsak (ince doğranmış veya ezilmiş)
½ limon suyu
Tuz, karabiber
İsteğe bağlı: 1 çay kaşığı kekik veya taze dereotu
Fırını hazırlayın: 200°C'ye önceden ısıtın.
Kuşkonmazları hazırlayın: Kuşkonmazların sert alt kısımlarını kırıp atın veya kesin. Zeytinyağı, tuz ve karabiberle hafifçe karıştırın.
Somonu hazırlayın: Somon filetolarının üzerine tuz, karabiber, limon suyu ve sarımsağı sürün.
Fırın tepsisini hazırlayın: Somonu ve kuşkonmazları yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Kuşkonmazları somondan ayrı tutabilirsiniz, ama aynı tepside pişirmek de mümkün.
Pişirme: Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 12–15 dakika pişirin. Somonun kalınlığına göre 15–18 dakikayı geçmemesine dikkat edin; içi hafif pembe kalmalı.
Servis: Pişen somonu ve kuşkonmazları servis tabağına alın, istersen üzerine taze limon dilimleri veya biraz dereotu serpebilirsiniz.
💡 İpucu:
Somonun üstüne birkaç damla bal veya biraz hardal eklemek lezzetini artırır.
Kuşkonmazı daha çıtır seviyorsan son 5 dakika yüksek ısıda kısa bir süre fırınlayabilirsin.