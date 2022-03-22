Akdeniz mutfağı esintisi: Fesleğen soslu levrek tarifi

Zengin besin değeri ile sağlığa birçok faydası olan muhteşem bir tarif ile karşınızdayız. Yumuşacık levreği, fesleğen sosu eşliğinde bütünleştiriyoruz. Damaklarınızın şenlenmesini istiyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin!

Giriş Tarihi: 22.03.2022 09:38 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 09:39
  • 1 Adet
  • Akşam Yemeği Anneler Günü Babalar Günü Doğum Günü Sevgililer Günü Yılbaşı Ev Partisi Yemek Daveti Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 50 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Adet : 250 kcal

MALZEMELER

  • 1 paket Knorr Fesleğenli Makarna Sosu
  • 4.5 su bardağı su
  • 2 adet levrek, orta boy, fileto çıkarılmış
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Yarım adet limon, ince dilimlenmiş
  • 1 su bardağı buğday, suda bekletilmiş
  • 4-5 adet taze soğan, ince dilimlenmiş

AŞÇININ NOTU

Yanına mevsim yeşilliklerinden oluşan güzel bir salata ile yemeğiniz tamamlanıcaktır.

Üzerine ayrıca bir sos eklemek isterseniz; sarımsak, zeytinyağı ve limonu karıştırarak yemeğinize daha fazla lezzet katabilirsiniz.

YAPILIŞI

  • Islatılmış buğdayları yıkayın ve sonra tencereye alın. Üzerine 3 su bardağı su ekleyin, kapağını kapatın. 30 dakika suyunu çekene kadar orta ateşte pişirin.
  • Suyunu çeken buğdayları kenara alın.
  • Fırını önceden180 dereceye ısıtın.
  • Levrekleri yağlı kağıt içerisine alıp, zeytinyağı ile yağlayın ve üzerine limon dilimlerini dizin.
  • 20 dakika kadar fırınlayın.
  • Bu esnada küçük bir tencerede fesleğenli makarna sosunu ve 1,5 su bardağı suyu karıştırarak orta ateşte pişirin.
  • Kıvam alan sosun yarısını buğdaya ilave edip, karıştırın.
  • Buğdayı tabaklara bölüp, üzerine levrek filetoları ekleyin.
  • Kalan fesleğenli sos ve limon dilimlerini ekleyin.
  • Son olarak üzerine taze soğan ile servis edin.
  • Yemeğimiz servise hazır. Afiyet olsun!

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kakaolu kek tarifi - Kakaolu ıslak kek nasıl yapılır?

Afyonkarahisar'ın hazinesi

Gastronomik yönüyle Afyonkarahisar

Akşama ne pişirsem?

Vişne yemenin tam zamanı

Pazar kahvaltısını kim sevmez?

SON DAKİKA SON DAKİKA