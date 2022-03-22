Akdeniz mutfağı esintisi: Fesleğen soslu levrek tarifi
Zengin besin değeri ile sağlığa birçok faydası olan muhteşem bir tarif ile karşınızdayız. Yumuşacık levreği, fesleğen sosu eşliğinde bütünleştiriyoruz. Damaklarınızın şenlenmesini istiyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin!
Giriş Tarihi: 22.03.2022 09:38Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 09:39
1 Adet
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Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
50 dakika
Hazırlama
15 dakika
Adet :
250 kcal
MALZEMELER
1 paket Knorr Fesleğenli Makarna Sosu
4.5 su bardağı su
2 adet levrek, orta boy, fileto çıkarılmış
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım adet limon, ince dilimlenmiş
1 su bardağı buğday, suda bekletilmiş
4-5 adet taze soğan, ince dilimlenmiş
AŞÇININ NOTU
Yanına mevsim yeşilliklerinden oluşan güzel bir salata ile yemeğiniz tamamlanıcaktır.
Üzerine ayrıca bir sos eklemek isterseniz; sarımsak, zeytinyağı ve limonu karıştırarak yemeğinize daha fazla lezzet katabilirsiniz.
YAPILIŞI
Islatılmış buğdayları yıkayın ve sonra tencereye alın. Üzerine 3 su bardağı su ekleyin, kapağını kapatın. 30 dakika suyunu çekene kadar orta ateşte pişirin.
Suyunu çeken buğdayları kenara alın.
Fırını önceden180 dereceye ısıtın.
Levrekleri yağlı kağıt içerisine alıp, zeytinyağı ile yağlayın ve üzerine limon dilimlerini dizin.
20 dakika kadar fırınlayın.
Bu esnada küçük bir tencerede fesleğenli makarna sosunu ve 1,5 su bardağı suyu karıştırarak orta ateşte pişirin.
Kıvam alan sosun yarısını buğdaya ilave edip, karıştırın.
Buğdayı tabaklara bölüp, üzerine levrek filetoları ekleyin.
Kalan fesleğenli sos ve limon dilimlerini ekleyin.