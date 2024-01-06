Balık çorbası tarifi

Balık filetosunu yıkayın ve minik minik doğrayın.

Soğanı soyun ve ince doğrayın. Sarımsakları da ezerek doğrayın.

Havuç ve patatesi yıkayıp temizleyin, küp şeklinde doğrayın.

Geniş bir tencerede sıvı yağı ısıtın. İnce doğranmış soğan ve sarımsakları ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Unu ekleyip kokusu çıkana kadar kısık ateşte kavurmaya devam edin.

Domates salçasını ekleyip birkaç dakika karıştırın.

Balık parçalarını, havuç ve patatesi tencereye ekleyin.

Suyu veya balık suyunu ekleyin. Tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.

Çorbanın malzemeleri iyice pişene kadar orta ateşte kaynatın. Ardından kısık ateşe alıp yaklaşık 20-25 dakika daha kaynatmaya devam edin.

Çorbayı ocaktan almadan önce isteğe bağlı olarak limon suyu ekleyebilirsiniz.

Servis yapmadan önce üzerine taze doğranmış maydanoz ekleyin.