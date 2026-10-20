Balık sezonu açıldı! İşte fırında lokum gibi palamut tarifi...

Sonbahar ve kış aylarının en sevilen deniz ürünlerinden biri olan palamut, doğru tekniklerle pişirilmediğinde tüm lezzetini ve nemini kaybedebiliyor. Fırın ısısının ayarından marinasyon süresine, sebzelerin diziliminden balığın ön kurulama aşamasına kadar dikkat edilecek pratik tüyolarla lokanta usulü bir palamut hazırlamak son derece kolay.

MALZEMELER:

2 adet palamut (temizlenmiş, dilimlenmiş veya takoz şeklinde kesilmiş)

1 adet büyük boy kuru soğan

2 adet orta boy patates

1 adet limon

2-3 diş sarımsak

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

Baharatlar: 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber, 1 çay kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı tuz

İsteğe Bağlı: 2 adet defne yaprağı ve birkaç adet çeri domates

FIRINDA PALAMUT PÜF NOKTALARI:

Kurulama Aşaması: Temizlenmiş palamut dilimlerini kontrol ederek varsa kalan kanlı kısımları temizleyin. Balığı mutfak kâğıt havlusuyla nazikçe kurulayın. Üzerindeki fazla suyun alınması, balığın fırında haşlama gibi pişmesini engeller ve sosun balığa tam tutunmasını sağlar.

Aromatik Sosun Hazırlanması: Bir kâsede zeytinyağı, ince kıyılmış sarımsak, tuz, karabiber, kırmızı biber ve kekiği iyice karıştırın. Baharatların yağla bütünleşmesi balığın yüzeyine lezzetin eşit dağılmasını sağlar.

Dinlendirme ve Sebze Yatağı: Palamut dilimlerini hazırladığınız sosla kaplayıp buzdolabında 15-20 dakika dinlendirin. Yağlı kâğıt serdiğiniz fırın tepsisine önce halka doğranmış soğanları, ardından ince dilimlenmiş patatesleri dizin. Patateslerin balıkla aynı sürede pişmesi için çok kalın olmamasına özen gösterin.

Tepsi Düzeni: Balık dilimlerini sebzelerin üzerine yerleştirin. Aralarına limon dilimleri, defne yaprakları ve çeri domatesleri dağıtın. Malzemeleri çok sıkıştırmayın ki sıcak hava tepside rahatça dolaşabilsin.

Altın Derecede Pişirme: Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 20-30 dakika pişirin. Eti opak hale gelip çatalla kolayca ayrıldığında yemeğiniz hazırdır.