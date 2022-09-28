Ballı hardallı fırında somon tarifi: Hem düşük kalorili hem de besleyici bir lezzet!
Dünyada en çok Norveç ve Şili'de bulunan somon balığı, ateş düşürücü ve ağrı kesici etkiye sahiptir. Düzenli olarak tüketildiğinde, sağlığa oldukça faydalı bir balıktır. Fırında soslarla birleştirdiğinizde, bambaşka bir tat alacaksınız! Damaklarda şölen oluşturacak bu lezzeti denemeyen kalmasın!
Giriş Tarihi: 28.09.2022 09:25Güncelleme Tarihi: 28.09.2022 09:25
YAPILIŞI
İlk olarak, bal, dijon hardalı ve elma sirkesini eşit miktarda karıştırın.
Ardından, 2 adet fileto somonun üzerine sosları sürün.
Son olarak somonları 220 derecelik fırında 15-20 dakika kadar pişirin.