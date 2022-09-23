Deniz mahsullü makarna tarifi: Bu yemek sofralarınızın başrolü olacak!
Makarnanın bu halini hiç yediniz mi? Akdeniz esintisi olan bu tarif sofralarınızın yıldızı olacak. Genelde deniz mahsulleri, makarnanın içinde pek tercih edilmiyor. Onun yerine et, tavuk gibi ürünler eşlik ediyor. Fakat deniz mahsulleri yemeğinize ayrı bir hava katacak ve alışılmışın dışında bir tarif olacak! İşte eşsiz lezzetiyle tarifin detayları...
Giriş Tarihi: 23.09.2022 08:52Güncelleme Tarihi: 23.09.2022 08:52
2-3 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
274 kcal
MALZEMELER
8 adet küçük boy karides
1 adet ince dilim kalamar
3 diş ezilmiş sarımsak
Yarım adet küp soğan
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım demet maydanoz
2 yemek kaşığı elma sirkesi
1 paket makarna
YAPILIŞI
İlk olarak makarnayı 7-8 dakika kadar haşlamaya bırakın.
Ardından, geniş bir tava alın ve zeytinyağı dökün.
Soğanları ekleyin, 2 dakika kadar kavurun.
Sonra içine sirke ve su ekleyip 1 dakika kadar pişirin. Ardından kremayı ekleyin.
Sos ısındıktan sonra kalamarları ekleyin. 3 dakika kadar kavurun.
Makarnaları sosa ekleyin, tereyağ ekleyin ve kısık ateşte pişirmeye bırakın.