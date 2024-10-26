Hem leziz hem de sağlıklı: Fırında somon tarifi

Lezzetin ve sağlığın buluştuğu tarifle karşınızdayız. Hafif ve doyurucu bir lezzet olmasının yanı sıra oldukça da pratik. İşte fırında somon tarifi ve yapılışı...

Giriş Tarihi: 26.10.2024 10:39 Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 10:39

YAPILIŞI

MALZEMELER

4 dilim somon fileto
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 diş rendelenmiş sarımsak
1 limonun suyu ve kabuğu
Taze kekik ve biberiye dalları
Tuz ve karabiber
1 yemek kaşığı bal (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Fırını 200°C'de ısıtın.
Bir kasede zeytinyağı, rendelenmiş sarımsak, limon suyu, limon kabuğu, tuz ve karabiberi karıştırın. Bal eklemek isterseniz bu aşamada ekleyin.
Somon filetolarını yağlı kâğıt serili fırın tepsisine dizin. Hazırladığınız sosu somonların üzerine gezdirin ve ellerinizle iyice yedirin.
Taze kekik ve biberiye dallarını somonların üzerine yerleştirin.
Tepsiyi önceden ısıtılmış fırına koyun ve somonları 15-20 dakika kadar pişirin. Filetoların kalınlığına göre süre değişebilir; içleri pembe ve yumuşak kalmalı. Afiyet olsun...

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