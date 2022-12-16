Mısır unlu mezgit tarifi: Lezzetli eti ile şölen yaratıyor! Adeta vitamin deposu...
Balık yüksek oranda B vitamini içerdiği için, yorgunluğu ve halsizliği ortadan kaldıran bir besin oluyor. Şimdi sizlere vereceğimiz bu tarif ile mezgitin lezzetine doyamayacaksınız. Yapımı hem kolay hem de çok lezzetli olan bu tarifi denemeyen kalmasın!
Giriş Tarihi: 16.12.2022 09:21Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 09:21
3 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
200 kcal
MALZEMELER
1 kilo mezgit
Yarım su bardağı mısır unu
Yarım su bardağı buğday unu
1 tatlı kaşığı tuz
Tereyağı
Sıvı yağ
Karabiber
Fesleğen
Limon suyu
YAPILIŞI
İlk olarak balığı güzelce temizleyin. Kafa ve kılçık kısımlarını ayıkladığınız, derisi üzerinde duran fileto mezgit parçalarını tuz ve taze çekilmiş tane karabiberin yarısıyla çeşnilendirin.
Ardından, çukur bir yemek tabağında mısır unu koyarak güzelce karıştırın.
Sonra, balıkların yarısını mısır ununa batırın, daire bir şekilde tavayı doldurun.
Tereyağının kalanı, taze sıkılmış limon suyu, tuz, taze çekilmiş tane karabiber kızartma tavasına alın ve güzelce sos haline getirin.
Ardından balıklar piştikten sonra üzerine dökebilirsiniz.