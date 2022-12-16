Mısır unlu mezgit tarifi: Lezzetli eti ile şölen yaratıyor! Adeta vitamin deposu...

Balık yüksek oranda B vitamini içerdiği için, yorgunluğu ve halsizliği ortadan kaldıran bir besin oluyor. Şimdi sizlere vereceğimiz bu tarif ile mezgitin lezzetine doyamayacaksınız. Yapımı hem kolay hem de çok lezzetli olan bu tarifi denemeyen kalmasın!

Giriş Tarihi: 16.12.2022 09:21 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 09:21
  • 3 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 200 kcal

MALZEMELER

  • 1 kilo mezgit
  • Yarım su bardağı mısır unu
  • Yarım su bardağı buğday unu
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Tereyağı
  • Sıvı yağ
  • Karabiber
  • Fesleğen
  • Limon suyu

YAPILIŞI

  1. İlk olarak balığı güzelce temizleyin. Kafa ve kılçık kısımlarını ayıkladığınız, derisi üzerinde duran fileto mezgit parçalarını tuz ve taze çekilmiş tane karabiberin yarısıyla çeşnilendirin.
  2. Ardından, çukur bir yemek tabağında mısır unu koyarak güzelce karıştırın.
  3. Sonra, balıkların yarısını mısır ununa batırın, daire bir şekilde tavayı doldurun.
  4. Tereyağının kalanı, taze sıkılmış limon suyu, tuz, taze çekilmiş tane karabiber kızartma tavasına alın ve güzelce sos haline getirin.
  5. Ardından balıklar piştikten sonra üzerine dökebilirsiniz.
  6. Herkese afiyet olsun!

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