Morina fileto tarifi: Lezzet ve sağlığı birleştiren bir akşam yemeği...
Geleneksel yemekler arasında morina balığı filetosu, genellikle limon ve zeytinyağı ile marine edilerek pişirilir. Bu yöntem, balığın doğal tadını korurken lezzetli bir sonuç verir. Balıklar özellikle Akdeniz ve Kuzey Avrupa mutfaklarında taze otlar ve baharatlarla tatlandırılır. İşte en lezzetli o tarif...
Giriş Tarihi: 10.08.2024 08:52Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 08:52
MALZEMELER
4 adet morina balığı filetosu
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 limonun suyu
2 diş sarımsak (ezilmiş)
1 tatlı kaşığı taze kekik (veya 1/2 tatlı kaşığı kuru kekik)
1 tatlı kaşığı taze maydanoz (veya 1/2 tatlı kaşığı kuru maydanoz)
Tuz ve karabiber (isteğe göre)
1 tatlı kaşığı un (isteğe bağlı, balığın daha çıtır olmasını sağlar)
YAPILIŞI
Fırını 200°C sıcaklığa getirin.
Morina balığı filetosunu kağıt havluyla nazikçe kurulayın. Eğer fileto üzerinde fazla nem varsa, pişerken buzu çıkabilir.
Bir kaba zeytinyağı, limon suyu, ezilmiş sarımsak, kekik, maydanoz, tuz ve karabiberi ekleyin. Karıştırın. Filetoları bu karışıma yatırın ve 15-20 dakika kadar marine etmeye bırakın. Eğer zamanınız varsa, daha uzun süre marine edebilirsiniz.
Filetoları hafifçe unla kaplayabilirsiniz. Bu adım, balığın pişerken daha çıtır olmasını sağlar. Fazla unun dökülmesi için filetolara hafifçe vurabilirsiniz.
Eğer fırında pişirecekseniz, filetoları fırın tepsisine yerleştirin ve üzerine biraz zeytinyağı gezdirin. 15-20 dakika boyunca, balık etinin rengi opaklaşana kadar ve filetonun kenarları hafifçe kahverengileşene kadar pişirin. Balığın piştiğini kontrol etmek için, bir çatal yardımıyla filetonun kalın kısmını kontrol edebilirsiniz; et kolayca ayrılmalı ve saydam olmamalıdır.
Pişen balıkları fırından çıkarın ve sıcak olarak servis edin. Yanında limon dilimleri, taze yeşillikler veya haşlanmış sebzeler ile servis edebilirsiniz.