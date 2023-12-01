Tadına doyum olmuyor: Otlu Akdeniz çipurası

Dışı çıtır çıtır, içi tel tel ayrılan şahane bir çipura tarifine ne dersiniz? Minimum yağ ile maksimum lezzet sunan Philips Airfryer ile hazırladığımız bu tarife bayılacaksınız. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun...

Giriş Tarihi: 01.12.2023 15:35 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 15:35
  • 1 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 10 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 480 kcal

MALZEMELER

2 tutam taze kekik
2 tutam maydanoz
2 tutam taze biberiye
1 adet limon
2 diş sarımsak
2 çipura balığı (temizletilmiş)
2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
2 tutam tuz
Bir yemek kaşığı maydanoz
2 yemek kaşığı zeytinyağı

AŞÇININ NOTU

Haşlanmış patatesle birlikte servis yapabilirsiniz.

YAPILIŞI

Taze kekik, maydanoz ve biberiyeyi yıkayın.
Limonu ince ince dilimleyin.
Sarımsak dişlerini soyup ezin.
Keskin bir bıçak kullanarak .çipuraların derisine uzunlamasına çizik atın (balıkçıya yaptıracağız)
Hem içini hem de dışını tuzla ovun.
İçine ezilmiş sarımsak, taze kekik, maydanoz, biberiye ve limon dilimleri ile doldurun.
Çipuraları Airfryer sepetine koyun. Sepeti cihaza yerleştirin ve belirtilen ayarda çalıştırın. (10 dakika 200 derece yüksek hava hızı)
Bu sırada taze maydanozu yıkayıp doğrayın ve zeytinyağı ile katıştırın.
Hava ile kızartma işlemi tamamlanınca çipuraların üzerine zeytinyağlı maydanoz karışımından serpiştirerek servis edin.



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