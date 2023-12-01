Tadına doyum olmuyor: Otlu Akdeniz çipurası

Taze kekik, maydanoz ve biberiyeyi yıkayın.Limonu ince ince dilimleyin.Sarımsak dişlerini soyup ezin.Keskin bir bıçak kullanarak .çipuraların derisine uzunlamasına çizik atın (balıkçıya yaptıracağız)Hem içini hem de dışını tuzla ovun.İçine ezilmiş sarımsak, taze kekik, maydanoz, biberiye ve limon dilimleri ile doldurun.Çipuraları Airfryer sepetine koyun. Sepeti cihaza yerleştirin ve belirtilen ayarda çalıştırın. (10 dakika 200 derece yüksek hava hızı)Bu sırada taze maydanozu yıkayıp doğrayın ve zeytinyağı ile katıştırın.Hava ile kızartma işlemi tamamlanınca çipuraların üzerine zeytinyağlı maydanoz karışımından serpiştirerek servis edin.