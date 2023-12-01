Tadına doyum olmuyor: Otlu Akdeniz çipurası

Dışı çıtır çıtır, içi tel tel ayrılan şahane bir çipura tarifine ne dersiniz? Minimum yağ ile maksimum lezzet sunan Philips Airfryer ile hazırladığımız bu tarife bayılacaksınız. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun...
Giriş Tarihi: 01.12.2023 15:35Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 15:35
1 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
10 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
480 kcal
MALZEMELER
2 tutam taze kekik
2 tutam maydanoz
2 tutam taze biberiye
1 adet limon
2 diş sarımsak
2 çipura balığı (temizletilmiş)
2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
2 tutam tuz
Bir yemek kaşığı maydanoz
2 yemek kaşığı zeytinyağı
AŞÇININ NOTU
Haşlanmış patatesle birlikte servis yapabilirsiniz.
YAPILIŞI
Taze kekik, maydanoz ve biberiyeyi yıkayın.
Limonu ince ince dilimleyin.
Sarımsak dişlerini soyup ezin.
Keskin bir bıçak kullanarak .çipuraların derisine uzunlamasına çizik atın (balıkçıya yaptıracağız)
Hem içini hem de dışını tuzla ovun.
İçine ezilmiş sarımsak, taze kekik, maydanoz, biberiye ve limon dilimleri ile doldurun.
Çipuraları Airfryer sepetine koyun. Sepeti cihaza yerleştirin ve belirtilen ayarda çalıştırın. (10 dakika 200 derece yüksek hava hızı)
Bu sırada taze maydanozu yıkayıp doğrayın ve zeytinyağı ile katıştırın.
Hava ile kızartma işlemi tamamlanınca çipuraların üzerine zeytinyağlı maydanoz karışımından serpiştirerek servis edin.