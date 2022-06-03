Tadıyla büyüleyecek kokusuyla tok karınları bile acıktıracak! Fesleğenli karides tava tarifi

Tavada sotelenmiş karidesler ile fırında buluşan parmesan peyniri ile eşsiz bir görüntü elde ediyor... Üzerine kızgın tereyağını da döktüğünüzde kokusuyla büyüleneceksiniz. Güzel bir akşam yemeğinde, misafirlerinize eksiksiz bir sofra hazırlamak istiyor, akıllarda unutulmayan bir yemek olarak kalsın diyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin!

Giriş Tarihi: 03.06.2022 09:26 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 09:27
  • 2-3 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği Diğer
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 30 dakika
  • Porsiyon : 450 kcal

MALZEMELER

  • 15 adet ayıklanmış karides
  • 3 diş sarımsak
  • 1 su bardağı ceviz
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz

Fesleğen sos için;

  • 1 su bardağı taze fesleğen
  • 1 tatlı kaşığı çam fıstığı
  • 1 yemek kaşığı parmesan
  • 2 yemek kaşığı tereyağı

AŞÇININ NOTU

Dilerseniz içine çam fıstığı katmayabilirsiniz.

YAPILIŞI

  1. İlk olarak fesleğen sosunun malzemelerini bir robottan geçirin.
  2. Sonra, geniş bir tavada sarımsakları soteleyin, karideslerle beraber bu işleme devam edin.
  3. Karideslerin içi çiğ kalacak şekilde dış yüzeyini pişirin.
  4. Daha sonra bir kaba dökün. Üzerine fesleğenli sosu ve parmesanı da ekledikten sonra fırına verin.
  5. 180 derecede 15 dakika pişirin.
  6. İşte fesleğen soslu karidesimiz servise hazır! Herkese afiyet olsun.

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