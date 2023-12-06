4 tohumlu granola krakerleri

Kısa sürede hazırayabileceğiniz hem lezzetli hem de çok sağlıklı granola krakerleri sağlıklı bir atıştırmalık arayanlar için ideal. Philips Airfyer'da sadece 35 dakikada evde kendi doğal 4 tohumlu granolanızı hazırlayabileceğiniz tarif ise şöyle...
Giriş Tarihi: 06.12.2023 16:27Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 16:27
8 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
35 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
145 kcal
MALZEMELER
50 gram yulaf ezmesi
50 gram ayçiçeği tohumu
30 gram balkabağı tohumu
20 gram chia tohumu
15 gram keten tohumu
1 tutam tuz
100 ml su
1 yemek kaşığı zeytinyağı
3 yemek kaşığı bal
AŞÇININ NOTU
Krakerleri hava geçirmez bir kapta bir haftaya kadar saklayabilirsiniz.
YAPILIŞI
Orta boy bir kasede yulaf ezmesi, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, çiya tohumu, keten tohumunu karıştırın ve bir tutam tuz ekleyin.
Suyu kanatın ve yulaf ve tohum karışımının üzerine dökün.
Zeytinyağı ve balı ekleyip iyice karışmasını sağlayın.
Karışımı fırında pişirme aksesuarına aktarın ve bastırıp eşit bir tabaka halinde yayın. Fırında pişirme aksesuarını Airfyer sepetine koyun ve cihazı belirtilen şekilde çalıştırın. (35 dk, 160 derece)
Piştikren sonra Airfyer'dan çıkarın. Pişmiş granolayı bir kesme tahtasına aktarın ve servis etmeden önce tamamen soğumaya bırakın. Ardından parçalara ayırıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!