4 tohumlu granola krakerleri

Kısa sürede hazırayabileceğiniz hem lezzetli hem de çok sağlıklı granola krakerleri sağlıklı bir atıştırmalık arayanlar için ideal. Philips Airfyer'da sadece 35 dakikada evde kendi doğal 4 tohumlu granolanızı hazırlayabileceğiniz tarif ise şöyle...

Giriş Tarihi: 06.12.2023 16:27 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 16:27
  • 8 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 35 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 145 kcal

MALZEMELER

  • 50 gram yulaf ezmesi
  • 50 gram ayçiçeği tohumu
  • 30 gram balkabağı tohumu
  • 20 gram chia tohumu
  • 15 gram keten tohumu
  • 1 tutam tuz
  • 100 ml su
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 3 yemek kaşığı bal

AŞÇININ NOTU

Krakerleri hava geçirmez bir kapta bir haftaya kadar saklayabilirsiniz.

YAPILIŞI

  1. Orta boy bir kasede yulaf ezmesi, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, çiya tohumu, keten tohumunu karıştırın ve bir tutam tuz ekleyin.
  2. Suyu kanatın ve yulaf ve tohum karışımının üzerine dökün.
  3. Zeytinyağı ve balı ekleyip iyice karışmasını sağlayın.
  4. Karışımı fırında pişirme aksesuarına aktarın ve bastırıp eşit bir tabaka halinde yayın. Fırında pişirme aksesuarını Airfyer sepetine koyun ve cihazı belirtilen şekilde çalıştırın. (35 dk, 160 derece)
  5. Piştikren sonra Airfyer'dan çıkarın. Pişmiş granolayı bir kesme tahtasına aktarın ve servis etmeden önce tamamen soğumaya bırakın. Ardından parçalara ayırıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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