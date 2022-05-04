Bu bildiklerinizden çok farklı: Kabak spagetti tarifi
Makarna, en sevilen ve tüketilmesi en kolay besinlerden biri. Tüm dünyanın da favorisi olan bu besin, işlenmiş beyaz un ve yüksek karbonhidrat içeriği nedeniyle çok daha az tüketilmesi gereken besinlerden biri olarak kabul ediliyor. Fakat bu, spagetti zevkinden mahrum kalmanızı gerektirmiyor. Dakikalar içerisinde hazır olabilecek bir kabak spagetti ile muhteşem lezzeti çok daha sağlıklı hale getirebilirsiniz. İşte o tarif...
Giriş Tarihi: 04.05.2022 09:10Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 09:10
2 Kişilik
DiyetEv YapımıVejetaryenEkonomik Tarif
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
77 kcal
MALZEMELER
4 adet orta boy kabak
4 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Domates Sosu:
1 adet büyük boy domates
1 yemek kaşığı domates salçası
3 yemek kaşığı sıcak su
Tuz
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Karabiber
Pul biber
Kekik
Nane
AŞÇININ NOTU
Baharatları damak tadınıza göre azaltabilir veya çeşitlendirebilirsiniz.
YAPILIŞI
Kabakları soyun ve soyacak ile uzun şeritler kesin. Bıçak tardımı ile ince şeritler de kesebilirsniiz.
Tavada yüksek ateşte kabaklar kızarana kadar pişirin. Tuzunu da ekleyip kavurmaya başlayın. Suyunu hafifçe bırakıp çekmesini bekleyin.
Kabak kavrulurken bir yandan da domates sosunu hazırlayın.
Sosu için uygun bir tencerede zeytinyağı ve sarımsakları ekleyerek biraz kavurun.
Üzerine rendelenmiş domatesleri, baharatları ve salçayı ekleyerek kavurmaya devam edin. Kaynamaya başladığında içine su ve tuz ilave edin.
Pişmiş olan sosa kavrulan kabakları da ekledikten sonra birkaç dakika daha pişirin.
İsterseniz üzerine maydanoz veya dereotu ekleyebilirsiniz.