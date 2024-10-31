Diyet bozmayan tatlı tarifi: Yulaflı tiramisu

Kaç kalori alacağınızı hesaplamadan kaşık kaşık tüketebileceğiniz bir tatlı tarifi ile karşınızdayız. Diyet menünüzü şenlendirecek olan bu tarifin ölçüleri 4 porsiyon olacak şekilde yazılmıştır. Fit kalmak isteyenlerin bayılacağı yulaflı tiramisu tarifini deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 31.10.2024 08:35 Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 08:35

YAPILIŞI

Malzemeler:
Bir su bardağı yulaf
İki yemek kaşığı dut pekmezi
Bir tatlı kaşığı kakao
Bir yemek kaşığı toz kahve
İki yemek kaşığı labne peyniri
1,5 çay bardağı süt
Üzeri için:
300 gram labne peyniri
Bir yemek kaşığı bal
İki yemek kaşığı kakao
Yapılışı:
Bir kase içerisine yulaf, dut pekmezi, kakao, toz kahve, süt ve labne peynirini alıp güzel bir şekilde karıştırın.
Bu karışımın üzerini kapatıp buzdolabına yerleştirin ve 1 gece burada bekletin.
Bekletmiş olduğunuz yulafı karıştırın.
Ayrı bir kase içerisine labne peyniri ve balı ekleyip karıştırın.
Yulafın üzerine labne karışımını güzel bir şekilde yayıp üzerine kakao serpiştirin.
Yulaflı tiramisunuz hazır!

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