Diyet bozmayan tatlı tarifi: Yulaflı tiramisu

Kaç kalori alacağınızı hesaplamadan kaşık kaşık tüketebileceğiniz bir tatlı tarifi ile karşınızdayız. Diyet menünüzü şenlendirecek olan bu tarifin ölçüleri 4 porsiyon olacak şekilde yazılmıştır. Fit kalmak isteyenlerin bayılacağı yulaflı tiramisu tarifini deneyenlere şimdiden afiyet olsun.
Giriş Tarihi: 31.10.2024 08:35Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 08:35
YAPILIŞI
Malzemeler:
Bir su bardağı yulaf
İki yemek kaşığı dut pekmezi
Bir tatlı kaşığı kakao
Bir yemek kaşığı toz kahve
İki yemek kaşığı labne peyniri
1,5 çay bardağı süt
Üzeri için:
300 gram labne peyniri
Bir yemek kaşığı bal
İki yemek kaşığı kakao
Yapılışı:
Bir kase içerisine yulaf, dut pekmezi, kakao, toz kahve, süt ve labne peynirini alıp güzel bir şekilde karıştırın.
Bu karışımın üzerini kapatıp buzdolabına yerleştirin ve 1 gece burada bekletin.
Bekletmiş olduğunuz yulafı karıştırın.
Ayrı bir kase içerisine labne peyniri ve balı ekleyip karıştırın.
Yulafın üzerine labne karışımını güzel bir şekilde yayıp üzerine kakao serpiştirin.