Diyet bozmayan tatlı tarifi: Yulaflı tiramisu

Bir su bardağı yulaf

İki yemek kaşığı dut pekmezi

Bir tatlı kaşığı kakao

Bir yemek kaşığı toz kahve

İki yemek kaşığı labne peyniri

1,5 çay bardağı süt

Üzeri için:

300 gram labne peyniri

Bir yemek kaşığı bal

İki yemek kaşığı kakao

Yapılışı:

Bir kase içerisine yulaf, dut pekmezi, kakao, toz kahve, süt ve labne peynirini alıp güzel bir şekilde karıştırın.

Bu karışımın üzerini kapatıp buzdolabına yerleştirin ve 1 gece burada bekletin.

Bekletmiş olduğunuz yulafı karıştırın.

Ayrı bir kase içerisine labne peyniri ve balı ekleyip karıştırın.

Yulafın üzerine labne karışımını güzel bir şekilde yayıp üzerine kakao serpiştirin.

Yulaflı tiramisunuz hazır!