Diyet menünüzü şenlendirecek: Yulaflı kurabiye tarifi

Fırını 180 dereceye ayarlayın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin.

Bir karıştırma kabında yulaf ezmesi, tam buğday unu, esmer şeker, tarçın, tuz ve kabartma tozunu birleştirin.

Başka bir kapta sıvı yağ, akçaağaç şurubu, yumurta ve vanilyayı iyice çırpın.

İkinci karışımı, kuru malzemelerin üzerine dökün ve karıştırın. Homojen bir hamur elde etmek için iyice karıştırın.

Hamurdan küçük parçalar koparıp elinizle yuvarlayın ve hafifçe bastırarak kurabiye şekli verin. Yaklaşık olarak ceviz büyüklüğünde parçalar yapabilirsiniz.

Şekil verdiğiniz kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Aralarında yeterli boşluk bırakarak düzgün bir şekilde yerleştirdiğinizden emin olun.

Kurabiyeleri önceden ısıtılmış fırında 12-15 dakika pişirin. Kurabiyeler altın rengini aldığında çıkarabilirsiniz.

Fırından çıkan kurabiyeleri biraz soğumaya bırakın ve ardından servis yapabilirsiniz.