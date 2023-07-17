Diyet menünüzü şenlendirecek: Yulaflı kurabiye tarifi

Diyet yaparken, sürekli aynı tatlardan sıkıldıysanız çay ve kahvenize eşlik edecek mükemmel bir tarifle geldik! Yulaflı kurabiye oldukça popüler olsa da bu tarif hem ağızda dağılması hem de lezzetiyle diğerlerinin önüne geçecek... İşte hem pratik hem lezzetli yulaflı kurabiye tarifi...

Giriş Tarihi: 17.07.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 09:42

MALZEMELER

1 su bardağı yulaf ezmesi

1 su bardağı tam buğday unu

Yarım bardağı esmer şeker

4 yemek kaşığı sıvıyağ (Hindistancevizi yağı da kullanılabilir)

1/4 su bardağı akçaağaç şurubu

1 yumurta

1 çay kaşığı vanilya özütü

1/2 çay kaşığı tarçın

1/4 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı kabartma tozu

YAPILIŞI

Fırını 180 dereceye ayarlayın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin.

Bir karıştırma kabında yulaf ezmesi, tam buğday unu, esmer şeker, tarçın, tuz ve kabartma tozunu birleştirin.

Başka bir kapta sıvı yağ, akçaağaç şurubu, yumurta ve vanilyayı iyice çırpın.

İkinci karışımı, kuru malzemelerin üzerine dökün ve karıştırın. Homojen bir hamur elde etmek için iyice karıştırın.

Hamurdan küçük parçalar koparıp elinizle yuvarlayın ve hafifçe bastırarak kurabiye şekli verin. Yaklaşık olarak ceviz büyüklüğünde parçalar yapabilirsiniz.

Şekil verdiğiniz kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Aralarında yeterli boşluk bırakarak düzgün bir şekilde yerleştirdiğinizden emin olun.

Kurabiyeleri önceden ısıtılmış fırında 12-15 dakika pişirin. Kurabiyeler altın rengini aldığında çıkarabilirsiniz.

Fırından çıkan kurabiyeleri biraz soğumaya bırakın ve ardından servis yapabilirsiniz.

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