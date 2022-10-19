Elma cipsi tarifi: Sağlıklı bir atıştırmalık arayanlar buraya!

Cipslerin tadı ne kadar güzel olsa da, en sağlıksız atıştırmalıklardan biri oluyor. Özellikle kolay kilo almanıza, yüzde sivilce oluşumuna ve vücudunuzda yağ birikmesine neden oluyor. Diyette olanlar ya da sağlıklı bir cips tarifi isteyenler bu atıştırmalığı mutlaka denesin. Elmanın bu haline bayılacaksınız!

Giriş Tarihi: 19.10.2022 09:29 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022 09:29
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 60 dakika Hazırlama 5 dakika
  • Porsiyon : 47 kcal

MALZEMELER

  • 2 adet elma
  • Tarçın
  • Yarım limon

YAPILIŞI

  1. İlk olarak elmaları güzelce yıkayın. Sonra ince ince dilimleyin.
  2. Üzerlerine 1-2 damla limon suyu damlatarak parmağınızla yüzeyine yayın. Limon sıkmak elmaların kararmasını önleyecektir.
  3. Son olarak, yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin. Üzerine bir süzgeç yardımı ile tarçın serpin.
  4. 100 derecelik fırında, 1 saat pişirin.
  5. Herkese afiyet olsun!

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