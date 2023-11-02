Elma cipsi tarifi: Sağlıklı bir atıştırmalık arayanlara
Elma cipsi aslında kurutulmuş elma dilimleridir. Sağlıklı bir atıştırmalık olarak tercih edilen bu yiyecek içerisinde doğal olarak bulunan şekerler dışında ekstra şeker veya koruyucu madde de içermez. Bu nedenle, elma cipsi, tatlı bir lezzet sunarken sağlıklı bir atıştırmalık alternatifi olarak kabul edilir. İşte kısa sürede hazırlayabileceğiniz sağlıklı atıştırmalığınız...
Giriş Tarihi: 02.11.2023 09:43Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 09:45
4 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Hazırlama
10 dakika
100 Gram :
200 kcal
MALZEMELER
4 adet elma (tercihen tatlı ve sulu olanları kullanın)
1 limonun suyu
İsteğe bağlı olarak tarçın veya şeker (şeker eklemeyecekseniz tatlandırmak için sadece limon suyu kullanabilirsiniz)
YAPILIŞI
Elmaları iyice yıkayın ve kabuklarını soyun. Kabukları çıkarın ve çekirdeklerini çıkarın.
Elmaları ince dilimler halinde kesin. Elmaları mümkün olduğunca ince kesmeye çalışın, çünkü bu cipslerin kuruma süresini kısaltır.
Elmaları bir kaseye alın ve üzerlerine limon suyunu ekleyin. Limon suyu, elmaların kararmasını engellemeye yardımcı olur ve tatlandırma amacıyla kullanabilirsiniz.
Elmaları limon suyuyla iyice karıştırın ve birkaç dakika bekletin.
Fırınınızı 90-95°C sıcaklığında önceden ısıtın.
Elmaları bir fırın tepsisine veya fırın ızgarasına yerleştirin. Elmaların birbirine temas etmemesine dikkat edin.
Elmaları fırına yerleştirin ve 2-3 saat boyunca kurumalarını bekleyin. Elmaların kuruma süresi kalınlık ve fırın sıcaklığına bağlı olarak değişebilir. Ara sıra kontrol ederek, elmaların kuruduğundan emin olun. Elmalar, dokunduğunuzda kırılgan hale geldiğinde ve kuruyup sertleştiklerinde hazır olur.
Fırından çıkan elma cipslerini oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
Soğuduktan sonra elma cipslerini hava geçirmez bir kapta saklayın.
İsteğe bağlı olarak tarçın veya şekerle tatlandırabilirsiniz. Elmaları tatlandırmadan daha sağlıklı bir seçenek elde edersiniz. Elma cipsiniz hazır! Bu sağlıklı atıştırmalığı keyifle tüketebilirsiniz.