Ev yapımı granola bar tarifi: Lezzetli bir atıştırmalık arayanlara
Ev yapımı granola barlar, sağlıklı, doyurucu ve lezzetli bir atıştırmalık seçeneği sunar Sabah kahvaltısında, öğle arasında veya spor sonrası enerji yenilemek için mükemmel bir seçenektir. Ayrıca, çocukların okul çantalarına veya işe götürmek için ideal bir atıştırmalıktır. İşte her an vazgeçilmeziniz olacak granola bar tarifi...
Giriş Tarihi: 24.05.2024 09:45Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 09:45
12 Adet
Diyet
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
10 dakika
Adet :
150 kcal
MALZEMELER
1,5 su bardağı yulaf ezmesi
1/2 su bardağı bal veya akçaağaç şurubu
1/4 su bardağı susam
1/4 su bardağı üzüm (kuru üzüm veya kuru üzüm parçaları)
1/4 su bardağı kabak çekirdeği (kavrulmuş veya çiğ)
1/4 su bardağı hindistan cevizi rendesi (isteğe bağlı)
1/4 su bardağı badem veya fındık (isteğe bağlı)
1/4 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı vanilya özü veya tarçın (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
Fırını 175°C'ye ısıtın. Bir fırın tepsisini yağlı kağıtla kaplayın veya yağlayın.
Bir karıştırma kabında yulaf ezmesi, susam, üzüm, kabak çekirdeği, hindistan cevizi rendesi ve isteğe bağlı olarak badem veya fındığı bir araya getirin.
Başka bir kapta bal veya akçaağaç şurubunu, tuzu ve isteğe bağlı olarak vanilya özünü veya tarçını karıştırın.
Islak karışımı kuru malzemelere ekleyin ve iyice karıştırın, tüm malzemelerin birbirine yapışmasını sağlayın.
Karışımı hazırladığınız fırın tepsisine dökün ve spatula veya kaşık yardımıyla düzgün bir şekilde yayın.
Fırında yaklaşık 20-25 dakika veya kenarları hafifçe altın rengi olana kadar pişirin.
Fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra granola karışımını keskin bir bıçakla barlara veya kareler halinde kesin.
Tamamen soğuyana kadar bekletin ve ardından servis yapın veya hava geçirmez bir kapta saklayın. Afiyet olsun!