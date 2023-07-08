Ev yapımı granola tarifi: Lezzetli ve sağlıklı bir atıştırmalık

Gün içerisinde yoğunluktan öğün atladığımız zamanlar ya sağlıksız yiyeceklere yöneliyoruz ya da bir sonraki öğünde fazladan kalori alıyoruz. Size önereceğiniz bu tarif, önceden hazırlayabileceğiniz, lezzetli ve pratik vir tarif. İşte atıştırmalığın en güzel hali, ev yapımı granola tarifi...

Giriş Tarihi: 08.07.2023 10:04 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 10:04
  • 4-6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 230 kcal

MALZEMELER

  • 3 su bardağı yulaf ezmesi
  • 1 su bardağı karışık kuru meyve (üzüm, kuru kayısı, kuru yaban mersini vb.)
  • 1 su bardağı doğranmış kuru yemiş (badem, fındık, ceviz vb.)
  • 1/4 su bardağı bal veya akçaağaç şurubu
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ (hindistancevizi yağı, zeytinyağı vb.)
  • 1 çay kaşığı vanilya özütü
  • 1/2 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)
  • Bir tutam tuz

AŞÇININ NOTU

İçerisindeki malzemeleri damak tadınıza göre değiştirebilir, azaltabilir veya artırabilirsiniz.

YAPILIŞI

  1. Fırını 170°C'ye (340°F) ısıtın ve fırın tepsisini yağlayın veya yağlı kağıt serin.
  2. Yulaf ezmesini bir büyük kaseye alın. Üzerine karışık kuru meyve ve doğranmış kuru yemişleri ekleyin. Karıştırın.
  3. Ayrı bir küçük kasede bal veya akçaağaç şurubu, sıvı yağ, vanilya özütü, tarçın (varsa) ve tuzu karıştırın.
  4. Islak malzemeleri kuru malzemelerin üzerine dökün ve iyice karıştırın, tüm malzemelerin kaplanmasını sağlayın.
  5. Hazırladığınız karışımı yağlanmış fırın tepsisine yayın. Eşit bir tabaka oluşturun.
  6. Granolayı önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin. Ara ara karıştırarak granolanın eşit şekilde kızarmasını sağlayın.
  7. Fırından çıkardıktan sonra granolayı soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra hava geçirmez bir kavanoza veya saklama kabına aktarın.
  8. Ev yapımı granolanızı kahvaltılarda yoğurt veya süt ile tüketebilir, atıştırmalık olarak ara öğünlerde kullanabilirsiniz. Afiyet olsun!

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