Hem lezzetli hem sağlıklı: Kinoa kısırı

Protein değeri yüksek olduğu için son dönemlerde oldukça popüler olan kinoayı bir de kısır şeklinde deneyin! Kinoa, tadı sebebiyle herkes tarafından sevilen bir besin değildir. Bunun için kinoayla yapılan altarnatif tariflerden yararlanmak gerekiyor. İşte size kinoayı sevdiren kinoa kısırı tarifi...

Giriş Tarihi: 10.05.2023 09:12 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 09:12
  • 4 Kişilik

MALZEMELER

2 yemek kaşığı kinoa
1 adet patates
1 adet havuç
1 adet yumurta
1 tatlı kaşığı sıvı yağ
Tuz ve baharatlar

YAPILIŞI

Kinoayı süzgece koyun ve su dolu bir kasenin içinde iki saat bekletin. Sonrasında yıkayın ve tencereye koyun. 1.5 su bardağı soğuk su ekleyin, kapağını kapatın ve suyunu çekene kadar pişirin. Piştikten sonra çatalla karıştırın, tuz ve baharatlarını ekleyin. Kullanacağınız zeytinyağının bir kısmını da ilave edip karıştırın ve soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra salçayı ekleyin ve ezmeden iyice karıştırın. İnce kıyılmış taze otları, limon suyunu, zeytinyağını, sarımsağı ve cevizi ekleyin. İster ılık, isterseniz soğuk olarak servis edin.

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