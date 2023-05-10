Hem lezzetli hem sağlıklı: Kinoa kısırı

Kinoayı süzgece koyun ve su dolu bir kasenin içinde iki saat bekletin. Sonrasında yıkayın ve tencereye koyun. 1.5 su bardağı soğuk su ekleyin, kapağını kapatın ve suyunu çekene kadar pişirin. Piştikten sonra çatalla karıştırın, tuz ve baharatlarını ekleyin. Kullanacağınız zeytinyağının bir kısmını da ilave edip karıştırın ve soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra salçayı ekleyin ve ezmeden iyice karıştırın. İnce kıyılmış taze otları, limon suyunu, zeytinyağını, sarımsağı ve cevizi ekleyin. İster ılık, isterseniz soğuk olarak servis edin.