Hurmalı şekersiz fit kurabiye: canı tatlı çekenlere özel
Tatlı hepimizin severek tükettiği ancak içerdiği şeker oranı nedeniyle başta kilo vermek isteyenler olmak üzere yemekten kaçındığımız bir yiyecek. Ancak bu tarif, tamamen doğal malzemelerden oluşmasının yanı sıra içerisinde sadece doğal şeker barındırmasıyla gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz bir seçenek. İşte nefis hurmalı şekersiz kurabiye tarifi...
Giriş Tarihi: 14.06.2023 08:54Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 08:54
12 Adet
Diyet
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
120 kcal
MALZEMELER
2 adet yumurta
15 adet hurma
1 adet muz
1 yemek kaşığı fıstık ezmesi
2 tatlı kaşığı kakao
1 tatlı kaşığı tarçın
1 tatlı kaşığı bal veya pekmez (2 yemek kaşığı hurma suyu da olur)
3 yemek kaşığı tereyağı
2 su bardağı buğday unu
1 kase kırılmış ceviz
AŞÇININ NOTU
Dilerseniz hurma yerine doğrudan hurma püresi de kullanabilirsiniz.
YAPILIŞI
Fırını 180 dereceye açalım. Hurmaları sıcak suya koyalım