Hurmalı şekersiz fit kurabiye: canı tatlı çekenlere özel

Tatlı hepimizin severek tükettiği ancak içerdiği şeker oranı nedeniyle başta kilo vermek isteyenler olmak üzere yemekten kaçındığımız bir yiyecek. Ancak bu tarif, tamamen doğal malzemelerden oluşmasının yanı sıra içerisinde sadece doğal şeker barındırmasıyla gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz bir seçenek. İşte nefis hurmalı şekersiz kurabiye tarifi...

Giriş Tarihi: 14.06.2023 08:54 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 08:54
  • 12 Adet
  • Diyet
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 120 kcal

MALZEMELER

  • 2 adet yumurta
  • 15 adet hurma
  • 1 adet muz
  • 1 yemek kaşığı fıstık ezmesi
  • 2 tatlı kaşığı kakao
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • 1 tatlı kaşığı bal veya pekmez (2 yemek kaşığı hurma suyu da olur)
  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 su bardağı buğday unu
  • 1 kase kırılmış ceviz

AŞÇININ NOTU

Dilerseniz hurma yerine doğrudan hurma püresi de kullanabilirsiniz.

YAPILIŞI

  1. Fırını 180 dereceye açalım. Hurmaları sıcak suya koyalım
  2. Muzu ezelim.
  3. Blender'ın içerisine çekirdeklerini çıkarığımız yumuşamış hurmayı, fıstılk ezmesini, kakaoyu, tarçını ve muzu koyup karıştıralım. Karıştırma kabına alalım.
  4. Yumurtaları çırpıp, oda sıcaklığındaki tereyağı ile bir kabın içerisine ekleyelim. Spatula yardımı ile ile karıştıralım.
  5. Un ve cevizi ekleyip iyice karıştıralım.
  6. Elimizle istediğimiz büyüklükte parçalar koparıp yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye dizelim.
  7. 15 dakika 180 derece pişirelim. Soğuduktan sonra tüketebiliriz. Afiyet olsun!

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