Kalorisi oldukça düşük: Muzlu fit toplar

Diyetteyken ara öğün olarak kahvenizin yanına tüketebileceğiniz hem lezzetli hem sağlıklı bir tarif veriyoruz! Muzlu fit toplar, düşük kalorisi ve şeker oranı nedeniyle diyabet hastası olan kişiler için de kurtarıcı oluyor. İşte sağlıkla tüketebileceğiniz muzlu fit toplar...

Giriş Tarihi: 22.06.2023 09:36 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 09:36

MALZEMELER

2 olgun muz

Yarım su bardağı yulaf unu

2 yemek kaşığı badem ezmesi

1 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı hindistan cevizi rendesi veya susam (üzeri için)

YAPILIŞI

İlk olarak muzları ezerek püre haline getirin. Bir kaseye aktarın.

Yulafı, badem ezmesini ve balı ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın.

Karışımı buzdolabında yaklaşık 30 dakika kadar dinlendirin. Böylece karışım biraz sertleşecektir.

Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak elinizde yuvarlayın ve hindistan cevizi rendesine bulayın.

Hazırladığınız muzlu fit topları buzdolabında en az 1 saat dinlendirin.

Servis yapmadan önce buzdolabından çıkararak afiyetle tüketebilirsiniz.

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