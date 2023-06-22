Kalorisi oldukça düşük: Muzlu fit toplar

2 olgun muz
Yarım su bardağı yulaf unu
2 yemek kaşığı badem ezmesi
1 yemek kaşığı bal
2 yemek kaşığı hindistan cevizi rendesi veya susam (üzeri için)
İlk olarak muzları ezerek püre haline getirin. Bir kaseye aktarın.
Yulafı, badem ezmesini ve balı ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın.
Karışımı buzdolabında yaklaşık 30 dakika kadar dinlendirin. Böylece karışım biraz sertleşecektir.
Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak elinizde yuvarlayın ve hindistan cevizi rendesine bulayın.
Hazırladığınız muzlu fit topları buzdolabında en az 1 saat dinlendirin.
Servis yapmadan önce buzdolabından çıkararak afiyetle tüketebilirsiniz.