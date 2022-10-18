Tahinli bal kabağı tatlısı tarifi: Kış aylarında enerjinizi yükseltecek enfes bir lezzet!
Kış aylarının favori tatlısı olan kabak tatlısı, hem çok sağlıklı hem de enerjinizi yükseltecek bir lezzet oluyor. Bu lezzeti evde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Üzerine tahin ve ceviz de ekleyerek mükemmel bir sunumla tadını daha da lezzetli hale getireceksiniz. Hadi herkes mutfağa!
Giriş Tarihi: 18.10.2022 09:05Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 09:05
2-4 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
40 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
139 kcal
MALZEMELER
2 kg bal kabağı
3 su bardağı toz şeker
1 su bardağı dövülmüş ceviz
YAPILIŞI
Kabağı ince ince dilimleyip kabakların içindeki çekirdekleri güzelce temizleyin.
Güzelce yıkadıktan sonra uzun uzun kesme işlemine başlayın.
2-3 saat ya da bir gece ağzı kapalı olarak bekletin. Bu bekleme sırasında kabak su salacağı için pişirirken su eklemeyin.
Sonra kabağı kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin.
Son olarak pişen kabağı servis edeceğiniz tabağa alın.
Üzerine tahin ve ceviz ekleyerek servis edebilirsiniz.