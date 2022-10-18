Tahinli bal kabağı tatlısı tarifi: Kış aylarında enerjinizi yükseltecek enfes bir lezzet!

Kış aylarının favori tatlısı olan kabak tatlısı, hem çok sağlıklı hem de enerjinizi yükseltecek bir lezzet oluyor. Bu lezzeti evde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Üzerine tahin ve ceviz de ekleyerek mükemmel bir sunumla tadını daha da lezzetli hale getireceksiniz. Hadi herkes mutfağa!

Giriş Tarihi: 18.10.2022 09:05 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 09:05
  • 2-4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 40 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 139 kcal

MALZEMELER

  • 2 kg bal kabağı
  • 3 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı dövülmüş ceviz

YAPILIŞI

  1. Kabağı ince ince dilimleyip kabakların içindeki çekirdekleri güzelce temizleyin.
  2. Güzelce yıkadıktan sonra uzun uzun kesme işlemine başlayın.
  3. 2-3 saat ya da bir gece ağzı kapalı olarak bekletin. Bu bekleme sırasında kabak su salacağı için pişirirken su eklemeyin.
  4. Sonra kabağı kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin.
  5. Son olarak pişen kabağı servis edeceğiniz tabağa alın.
  6. Üzerine tahin ve ceviz ekleyerek servis edebilirsiniz.
  7. Herkese afiyet olsun!

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