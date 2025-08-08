Sebze sevmeyenleri bile mest eden tarif: Bu köfteli bezelye bağımlılık yapıyor!

Akşam ne pişirsem derdine son! Tencereyi açtığınızda mis gibi kokusuyla iştahları kabartan bu köfteli bezelye tarifi, hem pratikliğiyle hem de lezzetiyle sofraların yıldızı olmaya aday! Sıradan bezelye yemeklerini unutturacak bu tarifle, sebze sevmeyenlerin bile tabağını silip süpürdüğüne şahit olacaksınız. Üstelik yumuşacık köfteleri ve tam kıvamında sebzeleriyle anne yemeği tadında… Kaçırmayın, bu tarifi bir kez deneyen bir daha vazgeçemiyor!

YAPILIŞI

🧆 Köfte İçin:

  • 250 g dana kıyma

  • 1 yemek kaşığı galeta unu (veya bayat ekmek içi)

  • 1 küçük soğan (rendelenmiş)

  • 1 diş sarımsak (isteğe bağlı)

  • Tuz, karabiber, kimyon

  • 1 yemek kaşığı su (köfteyi yumuşatır)

🥘 Yemeğin Diğer Malzemeleri:

  • 2 su bardağı bezelye (taze veya dondurulmuş)

  • 1 adet patates (küp doğranmış)

  • 1 adet havuç (yarım ay doğranmış)

  • 1 adet kuru soğan (yemeklik doğranmış)

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 4 su bardağı sıcak su

  • Tuz, karabiber

  • İsteğe bağlı: Bir tutam toz şeker (bezelyenin tadını dengeler)

👩‍🍳 Yapılışı:

  1. Köfteleri Hazırlayın:

    • Tüm köfte malzemelerini yoğurun.

    • Minik misket büyüklüğünde yuvarlayın.

    • Köfteleri çok az yağda, sadece dışları renk alana kadar soteleyin ya da fırında 10 dk kadar ön pişirme yapabilirsiniz.

  2. Sebzeleri Hazırlayın:

    • Geniş bir tencerede zeytinyağını kızdırın, doğranmış soğanı ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun.

    • Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.

    • Havuç ve patatesi ekleyin, birkaç dakika çevirin.

  3. Bezelye ve Köfteleri Ekleyin:

    • Bezelyeyi ekleyin.

    • Üzerine köfteleri yerleştirin.

    • Tuz, karabiber ve isterseniz bir çay kaşığı toz şeker ekleyin.

  4. Pişirme:

    • Üzerini geçecek kadar sıcak suyu dökün.

    • Tencerenin kapağını kapatın, kısık ateşte sebzeler yumuşayana kadar yaklaşık 25–30 dakika pişirin.

🍚 Servis Önerisi:

  • Yanına pirinç pilavı veya bulgur pilavı çok yakışır.

  • Üzerine taze kıyılmış dereotu ya da maydanoz serpebilirsiniz.

