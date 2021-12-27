Cheescake'i bir de böyle deneyin! Glutensiz böğürtlenli cheesecake tarifi
Cheesecake herkes için hafif tadı ve kendine özgü katman katman lezzeti ile favorilerden biri. Fakat glutensiz beslenme esnasında tüketilmesi zor olan bu tatlıyı bir de tamamen sağlıklı şekliyle deneyin. Böylece hiçbir lezzet kaybı yaşamadan glutensiz ve rafine şekersiz bir kaçamağı rahatlıkla yapabilirsiniz. İşte o muhteşem tarif...
Giriş Tarihi: 27.12.2021 09:19Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 09:20
MALZEMELER
4 çorba kaşığı badem unu
1 çorba kaşığı hindistan cevizi yağı
1 çorba kaşığı fıstık ezmesi
8 adet hurma
4 çorba kaşığı labne
2 çorba kaşığı bal
1 su bardağı dondurulmuş böğürtlen
YAPILIŞI
Hurmaları, sıcak suda bekletip rondoda çektikten sonra badem unu, yağı, hurma puresini ve fıstık ezmesini karıştırarak pürüzsüz bir taban hazırlayın.
Bu karışımı muffin kalıplarının tabanına yerleştirin.
Orta kat için; 4 yemek kaşığı labne, 1 yemek kaşığı balı karıştırdıktan sonra ve kalıpta yer alan zeminin üzerine yayın. Böylece ikinci kat elde edilmiş oluyor.
Üst kat için; böğürtleni rondoda cekip 1 yemek kaşığı bal ile karıştırın ve son kat olarak üzerine alın.
Ardından buzlukta birkaç saat dondurup kaplardan çıkararak servis ediyoruz. Afiyet olsun!