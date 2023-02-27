Çölyak hastaları için mükemmel bir lezzet: Glutensiz kurabiye

Un hariç, diğer malzemeleri karıştırma kabına alın, elinizle karıştırın, ve unu azar azar ilave ederek yumuşak ama ele yapışmayacak bir hamur hazırlayın. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlayın. Hamuru şekillendirdikten sonra istediğiniz ek malzemeye bandırın tepsiye dizin. İsterseniz sade pişirip servisten önce üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz. Bütün hamur bu şekilde hazırlanır ve 180 derecelik fırında 20- 25 dakika pişirilir.