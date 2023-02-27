Çölyak hastaları için mükemmel bir lezzet: Glutensiz kurabiye

Çölyak hastalığı tedavilerinde ve glütene karşı intoleransı olan kişilerin programlarında tercih edilen ve son zamanlarda oldukça popüler hale gelen glütensiz beslenmeye uygun bu tarif İdilikanın Mutfağından... İşte hem kendinize hem de misafirlerinize hazırlayacağınız leziz glütensiz kurabiye tarifi...

Giriş Tarihi: 27.02.2023 09:17 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 09:18
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı

MALZEMELER

200 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)
1 tane yumurta
Yarım su bardağı pudra şeker
2 yemek kaşığı kakao
2 çay kaşığı vanilya
2 çay kaşığı kabartma tozu
2 yemek kaşığı nutella
Yarım su bardağı pirinç unu
Yarım su bardağı mısır unu
Aldığı kadar glütensiz un (2 su bardağı kadar)

ÜZERİ İÇİN:
İstenilen ek malzeme (tarifte ezilmiş ceviz, hindistan cevizi, Antep fıstığı ve şeker kullanıldı)

YAPILIŞI

Un hariç, diğer malzemeleri karıştırma kabına alın, elinizle karıştırın, ve unu azar azar ilave ederek yumuşak ama ele yapışmayacak bir hamur hazırlayın. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlayın. Hamuru şekillendirdikten sonra istediğiniz ek malzemeye bandırın tepsiye dizin. İsterseniz sade pişirip servisten önce üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz. Bütün hamur bu şekilde hazırlanır ve 180 derecelik fırında 20- 25 dakika pişirilir.

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