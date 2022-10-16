Glütensiz bal kabaklı makarna tarifi: Hem kalorisi düşük hem de sağlıklı olan bu tarife bayılacaksınız!
Makarna herkesin sevdiği, doyurucu ve lezzetli olan yemeklerden biri oluyor. Fakat çok sık makarna yediğimizde kilo almamıza sebep olabilir. Bu yüzden sizler için glütensiz sağlıklı makarnanın tarifini araştırdık. Yapmalara doyamayacağınız bu tarifi mutlaka deneyin! Zengin içeriği ile adeta tam bir protein deposu oluyor...
Giriş Tarihi: 16.10.2022 09:20Güncelleme Tarihi: 16.10.2022 09:21
4-5 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
8 dakika
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
180 kcal
MALZEMELER
500 g bal kabağı
250 gr makarna (Tercihen glütensiz)
1 diş sarımsak
2 su bardağı tavuk suyu
1/2 limonun suyu
1/2 çay kaşığı tatlı pul biber
1 çay kaşığı kekik
Tuz
Zeytinyağı
Maydanoz
Üzeri için:
Rendelenmiş parmesan
Maydanoz
Nohut
Tereyağında kavrulmuş bal kabağı
YAPILIŞI
İlk olarak zeytinyağı ve sarımsağı bir tencerede güzelce kavurun.
Ardından küp doğranmış kabağı ekleyip karıştırın ve yavaşça tavuk suyunu ekleyerek kısık ateşte 30-35 dakika pişirin
Limon suyu, karabiber, tuz ile maydanozu ekleyin ve birkaç dakika ocakta kavurun.
Sonra haşladığınız makarnayı tencereye alın, hazırladığınız iç ile güzelce karıştırın.