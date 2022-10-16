Glütensiz bal kabaklı makarna tarifi: Hem kalorisi düşük hem de sağlıklı olan bu tarife bayılacaksınız!

Makarna herkesin sevdiği, doyurucu ve lezzetli olan yemeklerden biri oluyor. Fakat çok sık makarna yediğimizde kilo almamıza sebep olabilir. Bu yüzden sizler için glütensiz sağlıklı makarnanın tarifini araştırdık. Yapmalara doyamayacağınız bu tarifi mutlaka deneyin! Zengin içeriği ile adeta tam bir protein deposu oluyor...

Giriş Tarihi: 16.10.2022 09:20 Güncelleme Tarihi: 16.10.2022 09:21
  • 4-5 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 8 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 180 kcal

MALZEMELER

  • 500 g bal kabağı
  • 250 gr makarna (Tercihen glütensiz)
  • 1 diş sarımsak
  • 2 su bardağı tavuk suyu
  • 1/2 limonun suyu
  • 1/2 çay kaşığı tatlı pul biber
  • 1 çay kaşığı kekik
  • Tuz
  • Zeytinyağı
  • Maydanoz

Üzeri için:

  • Rendelenmiş parmesan
  • Maydanoz
  • Nohut
  • Tereyağında kavrulmuş bal kabağı

YAPILIŞI

  1. İlk olarak zeytinyağı ve sarımsağı bir tencerede güzelce kavurun.
  2. Ardından küp doğranmış kabağı ekleyip karıştırın ve yavaşça tavuk suyunu ekleyerek kısık ateşte 30-35 dakika pişirin
  3. Limon suyu, karabiber, tuz ile maydanozu ekleyin ve birkaç dakika ocakta kavurun.
  4. Sonra haşladığınız makarnayı tencereye alın, hazırladığınız iç ile güzelce karıştırın.
  5. İşte makarnamız hazır! Herkese afiyet olsun.

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