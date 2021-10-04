Glutensiz ev bazlaması tarifi

Karadeniz usulü ev bazlaması hem yapımı kolay hem de oldukça lezzetli bir hamur işi tarifi. Bazlamayı dilerseniz kahvaltıda dilerseniz ana yemeklerin yanına hazırlayabilirsiniz. Lafı fazla uzatmadan glutensiz ev bazlaması tarifimizin detaylarına geçelim.

Giriş Tarihi: 04.10.2021 11:04 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 11:04
  • 3 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 15 dakika

MALZEMELER

Bir paket glutensiz un karışımı
Bir su bardağı yoğurt
Bir yemek kaşığı kuru maya
200 ml ılık su
Tuz

AŞÇININ NOTU

Yoğurdun sulu kısmından kullanmaya özen gösterin.

YAPILIŞI

İlk olarak unu, mayayı ve tuzu karıştırın. Karışıma ılık suyu ve yoğurdu ilave edin. Malzemelerin hepsini güzelce yoğurun. Hamurun kıvamı ele yapışan cinsten olduğu için yoğurma aşamasında elinize bir miktar sıvı yağ sürebilirsiniz.

Hamuru yoğurduktan sonra üzeribi kapatın ve bir saat boyunca mayalanmaya bırakın. Bir saat sonra hamuru havalandırın. Küçük bezeler çıkartın.

Tezgaha bir miktar un dökün ve bezeleri dilediğiniz miktarda açın. Ocakta ısıttığınız teflon tavaya hamuru koyun. İki tarafını da güzelce pişirin. Bazlamanın iki tarafını da yağlayarak servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

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