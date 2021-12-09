Glutensiz kadayıf tarifi

Glutensiz beslenenler için enfes bir tarif! Evde hem pratik hem de lezziz bir şekilde yapabileceğiniz glutensiz kadayıf tarifini sizlere sunuyoruz. Peki glutensiz kadayıf nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? İşte glutensiz kadayıf tarifi...

Giriş Tarihi: 09.12.2021 10:42 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 10:43
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Çocuk Partisi Ev Partisi Yemek Daveti Diğer
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 35 dakika

MALZEMELER

Glutensiz Kadayıf

Hamur:

1 su bardağı sade un karışımı

1,5 su bardağı su

0,5 çay bardağı sıvı yağ

Şurup:

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

1 çay kaşığı limon suyu

İç malzeme:

100 geritilmiş tereyağı

1 su bardağı iri kırılmış ceviz

YAPILIŞI

Glutensiz un, su ve sıvı yağı bir çırpma kabına alın. Mikserin düşük devrinde 2 dakika çırpın. Tavayı orta ateş üzerine alın ve ısınması için bekletin. Ucu kapalı krema sıkma torbasını büyük bir bardak içine oturtun. Hamuru torbaya doldurun ve torbanın ucunu hamuru ince akıtabilecek şekilde çok az kesin. Isınan tavaya hamuru kesintisiz ince şeritler şeklinde sıkın. Yarım dakika bekletip iki çöp şiş yardımı ile kenarlardan kaldırarak toplayın. Büyük bir tepsi içine alın ve üzerini kurumaması için bir mutfak havlusu ile kapatın. Kalan hamuru da bitirinceye kadar aynı şekilde hazırlayın. Üzeri kapalı olarak oda sıcaklığında bekletin.

Şurubun hazırlanışı

Toz şeker ve suyu bir tencereye alın. Orta ateşte şeker eriyinceye kadar karıştırın. Kaynamaya başlayınca ocağı kısın ve limon suyunu ilave edin. 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Şekillendirme ve pişirme

Kalıbı margarin ile yağlayın. Fırını belirtilen dereceye ayarlayıp ısınması için önceden açın.

Kadayıfları geniş bir tepsiye alın ve tereyağını üzerine gezdirerek dökün. Eliniz ile alttan üste doğru fazla ezmeden ve kırmadan karıştırın ve yağın kadayıfların her tarafına eşit şekilde dağılmasını sağlayın. Kadayıfların yarısını kalıbın içine yerleştirin ve üzerine cevizleri yayın. Üzerine kalan kadayıfı yerleştirin ve pişirin.

Fırından çıkarın ve 5 dakika bekletin. Üzerine soğuk şurubu dökün. Oda sıcaklığına gelince buzdolabına alın. Dilimleyerek servis yapın.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kakaolu kek tarifi - Kakaolu ıslak kek nasıl yapılır?

Afyonkarahisar'ın hazinesi

Gastronomik yönüyle Afyonkarahisar

Akşama ne pişirsem?

Vişne yemenin tam zamanı

Pazar kahvaltısını kim sevmez?

SON DAKİKA SON DAKİKA